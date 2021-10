Esplosione in un albergo a 5 stelle in Alto Adige. 9 feriti uno è ricoverato in gravi condizioni a Padova

Cronaca Italia

Una violenta esplosione ha coinvolto un hotel in Trentino Alto Adige. La causa sarebbe riconduncibile ad una stufa che il custode stava ricaricando. Le immagini dell'incendio

Una violenta esplosione ha coinvolto un hotel 5 stelle in Trentino Alto Adige. Diverse persone sono rimaste coinvolte e sono state trasportate in ospedale. A quanto si apprende, la deflagrazione avrebbe avuto luogo in una delle suite dove si trovava il custode.

Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco, presente anche l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti a Padova. Tra le persone coinvolte ci sono turisti di diverse nazionalità.

Esplosione in un hotel 5 stelle in Alto Adige

L’hotel Mirabell è rimasto coinvolto in una violenta esplosione che ha distrutto una suite della struttura.

Si tratta di un hotel 5 stelle ad Avelengo, in Alto Adige. L’esplosione è avvenuta nelle scorse ore, stando alle prime informazioni raccolte la causa sarebbe collegata ad una stufa di una suite all’ultimo piano dell’albergo. Il custode, un cittadino di nazionalità ucraina di 49 anni, la stava ricaricando con bioetanolo quando è avvenuta l’esplosione.

Le fiamme hanno inghiottito la suite dove si trovava il custode

La suite dell’hotel Mirabell dove si trovava il custode ha immediatamente preso fuoco dopo l’esplosione.

Le fiamme hanno inghiottito la stanza e anche quelle vicine; immediato l’intervento dei vigili del fuoco volontari, intervenuti con 100 unità, inisieme alla Croce Bianca, alle forze dell’ordine e agli elicotteri Aiut Alpin, Dolomites e Pelikan.

Le fiamme sono state spente in tempi brevi; il bilancio è di 9 persone ferite di cui una in gravi condizioni. Si tratta del custode che è stato trasportato in elicottero presso il centro grandi ustionati di Padova. Gli altri, principalmente cittadini di nazionalità svizzera, italiana, austriaca e albansese sono stati trasportati presso l’ospedale di Merano con sintomi di intossicazione da fumo.

Esplosione in un hotel 5 stelle in Alto Adige: le immagini

Come si vede dalle immagini pubblicate su Twitter da LVF Südtirol, le fiamme hanno travolto la suite ed erano ben visibili dall’esterno. Le immagini mostrano anche il lavoro svolto dai vigili del fuoco.