Guenda Goria, matrimonio con il fidanzato Mirko Gancitano: l’annuncio al padre Amedeo al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Al Grande Fratello Vip Guenda Goria annuncia al padre Amedeo le imminenti nozze con il fidanzato Mirko. Grande sorpresa per il giornalista, visibilmente emozionato

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, presto convolerà a nozze con il fidanzato Mirko Gancitano. L’annuncio è arrivato al Grande Fratello Vip, nel reality che l’ha vista protagonista la scorsa edizione e a cui attualmente sta partecipando il giornalista. E proprio a papà Amedeo la ragazza annuncia la bellissima notizia, in un incontro a sorpresa nella puntata di questa sera.

Guenda Goria incontra papà Amedeo al Grande Fratello Vip

Guenda Goria è pronta a fare il grande passo e a convolare a nozze con il suo fidanzato, Mirko Gancitano.

La ragazza annuncia la bellissima notizia nella passerella della Casa del Grande Fratello Vip, reality cui ha preso parte nella scorsa edizione. Quest’anno è il turno del padre Amedeo che, nella puntata di questa sera, riceve la sorpresa della sua Guenda.

“Babbo del mio cuore, questa sera sei in nomination e potresti uscire“: così esordisce Guenda Goria, trovandosi faccia a faccia con il padre. “Voglio dire davanti a tutti che sono orgogliosa di te, fiera dell’uomo che sei. Quando ero bambina tante volte non c’eri e io ne soffrivo, e ti chiedevo di tornare.

Io pensavo fosse colpa mia, poi col tempo ho capito che tu e mamma vi siete separati. Poi a Roma abbiamo iniziato a vivere insieme e hai iniziato ad essere un papà straordinario“.

L’annuncio del fidanzato di Guenda

Guenda Goria continua ad elogiare la figura del padre, rivolgendogli una dichiarazione importantissima: “Stasera voglio dirti che sei il papà migliore del mondo“. Per poi introdurre il discorso matrimonio: “Papà è l’uomo della mia vita e lo sarà sempre, però ho avuto una grande fortuna. La notizia non gliela voglio dare io, perché c’è un’altra persona che ha il desiderio di dirgliela“.

A sorpresa, infatti, fa capolino in passerella il fidanzato Mirko: è proprio lui ad annunciare al giornalista la notizia. “Qualche settimana fa ho chiesto a Guenda di diventare mia moglie“, afferma il ragazzo. “Non sono l’uomo perfetto, ma cercherò di essere l’uomo perfetto di Guenda e sono qui per chiederti, come si faceva una volta, la mano di tua figlia“.

Amedeo Goria plaude la scelta della coppia e lascia il suo benestare per le nozze: “Siete voi a determinare il vostro amore. Il benestare c’è, credo ci sia anche da parte di Maria Teresa, quindi siamo felici di iniziare a celebrare qui una unione così bella.

Poi mi direte la data“.