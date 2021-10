Maria De Filippi costretta a prendere una decisione: “Non può andare avanti”. Commento puntata 15 ottobre

Uomini e Donne

Maria De Filippi ha deciso di chiudere il trono di Joele Milan. La conduttrice ha preso la decisione dopo aver lasciato, in prima battuta, il tronista libero di scegliere sul da farsi. Joele Milan non era intenzionato ad abbandonare il trono, malgrado avesse violato il regolamento della trasmissione.

Maria De Filippi prende una decisione: la rezione di Joele e Ilaria

Finalmente la tanto attesa puntata in cui si è decisa la fine del trono di Joele Milan è andata in onda ed è peggio di quello che immaginavamo.

Si, perché chi si aspettava una sfuriata della conduttrice non l’ha avuta. Infatti Maria De Filippi è stata piuttosto comprensiva, almeno in prima battuta: “Questa trasmissione nasce perché due persone s’incontrino… Può anche capitare che piaccia così tanto che hai voglia di sentirlo subito e non c’è nulla di male… Non possiamo far finta di nulla… Dovete decidere voi che fare perché più che essere trasparente non possiamo fare“. La conduttrice ha lasciato, perfino, ai due la possibilità di scegliere se abbandonare il trono. Dando, il realtà, a loro l’opportunità di recuperare un po’ di dignità perduta, buttandola, magari, sul forte sentimento che li ha travolti.

Invece no, non c’è stato né pentimento, né sentimento. Joele Milan ha continuato a minimizzare il tutto anche in modo abbastanza imbarazzante: “Ho fatto una battuta… Non abbiamo un secondo fine“. Ma quella che proprio ha fatto una brutta figura è Ilaria, che ha fatto la finta tonta per tutto il tempo: “Con molta innocenza… Non l’ho neanche lontanamente interpretato così… Non ci ho visto proprio del male“.

Veramente incommentabili entrambi. Maria De Filippi è stata, quindi, costretta a prendere lei la decisione definitiva, lasciando perdere la diplomazia.

Maria De Filippi costretta a chiudere il trono di Joele Milan

Maria De Filippi ha deciso di chiudere il trono di Joele Milan, dopo la sua violazione del regolamento del programma: “La redazione garantisce che questo non dovrebbe succedere… Il messaggio è molto chiaro… Può darsi che Joele e Ilaria si sentano“. La conduttrice, dopo la riluttanza a lasciare la sediolina dei due, è stata molto diretta: “Questo trono non può andare avanti… Non possiamo andare avanti così perché lo sappiamo… Vi saluto ecco“.

Tina Cipollari è stata ancora più incisiva, interpretando, di certo, quello che pensavano i telespettatori a casa: “Maria non accetto sta cosa scusami… Devono smammare entrambi… Volete la moglie ubriaca e la botte piena… Ci sono delle regole che vanno rispettate, chi non le rispetta se ne va a casa… Il trono finisce qua“.