Mystery Land, interrotto lo show di Alvin ed Aurora Ramazzotti: la grande favola non è mai sbocciata

Programmi TV

Brusco stop per il nuovo programma di Italia1 che trattava di scienza e mistero. Tutto quello che c'è da sapere sul perché non andrà più in onda Mystery Land.

Mystery Land – La grande favola dell’ignoto chiude i battenti o quantomeno si prende una pausa di riflessione. Nei primi due appuntamenti il nuovo programma di Italia1 ha decisamente deluso le aspettative della rete in termini di ascolti, che ha dovuto subito intervenire per correre ai ripari. La trasmissione condotta da Aurora Ramazzotti ed Alvin non andrà quindi in onda su Italia1 lunedì 18 ottobre 2021 con il suo slot in prima serata già riempito da Mediaset con un film.

Mystery Land – La grande favola: brusco stop per il programma di Alvin ed Aurora Ramazzotti

Una favola d’amore mai sbocciata quella tra il pubblico di Italia1 ed il programma Mystery Land.

Quello che nelle intenzioni doveva essere il degno erede di Freedom, il programma presentato dal volto noto dei misteri Roberto Giacobbo che nel nuovo show riveste il ruolo di autore, si è svelato come un vero flop dopo le sue prime due puntate.

Gli ascolti del format guidato dalla coppia composta da Alvin e Aurora Ramazzotti infatti non hanno lasciato nessun dubbio sulla poca presa riscossa presso il pubblico, con degli impietosi dati share addirittura al ribasso dopo il 4% della prima puntata e fermatisi al 2,8% del secondo appuntamento.

Nulla a che vedere con le medie di Italia1 che si è sempre contraddistinta per la grande attenzione del pubblico su programmi a tema scienza o mistero.

Numeri alquanto deludenti che hanno spinto la rete a prendere una decisione drastica nell’immediato anche se con una porticina aperta sul futuro. Mediaset ha infatti diramato una nota giovedì 14 ottobre con un laconico comunicato stampa nel quale annuncia la sospensione del programma promettendo però di farlo tornare con una chiave differente.

“Mediaset ritiene che i fenomeni legati all’ignoto e ai misteri – tuttora presenti nella storia, nella mitologia, nell’archeologia e nella scienza – siano molto interessanti per il pubblico di Italia 1. Ma questa prima versione di Mystery Land non si è dimostrata ancora ben focalizzata. Il programma rientra quindi ai box per una revisione profonda e ritornerà quanto prima in onda su Italia 1 con una nuova formula“, viene riportato dai giornali online.

Cosa andrà in onda su Italia1 al posto di Mistery Land

Nell’attesa che il pubblico possa scoprire quale sarà la decisione definitiva sul programma condotta da Aurora Ramazzotti ed Alvin, il canale di Italia1 si è trovato con un buco di programmazione da coprire.

La decisione presa per lunedì 18 ottobre 2021 vede il posizionamento nello slot della prima serata del film action dal Colombiana, in attesa di capire cosa andrà in onda nei lunedì a venire.