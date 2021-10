Tiziano Ferro, la foto da bambino sui pattini: il ricordo sui social e la sorpresa programmata per lunedì

TV e Spettacolo

La foto sui social di Tiziano Ferro da bambino sui pattini. Nel commento al post, il cantante ha ricordato quel giorno della sua infanzia e ha promesso ai fan una sorpresa, programmata per lunedì

Tiziano Ferro in queste ore ha pubblicato su Instagram una sua foto che lo ritrae bambino sui pattini a una gara. Nel commento, il ricordo di quell’episodio e l’anticipazione di una sorpresa. Nelle scorse ore il cantante ha anche condiviso nelle sue Storie Instagram un post di sostegno ad Ambra Angiolini, come hanno fatto molti altri vip, che nei giorni scorsi ha ricevuto un Tapiro d’Oro per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri.

Tiziano Ferro da bambino sui pattini: la foto sui social

Tiziano Ferro ha pubblicato un nuovo post sul suo profilo Instagram.

Si tratta di una foto che lo ritrae da bambino a una gara di pattinaggio. La tuta da ginnastica azzurra, il caschetto bianco sulla testa, i pattini neri ai piedi. Una medaglia al collo, simbolo di una vittoria. I capelli castani ondulati e spettinati e un sorriso sdentato che esprime tutta la soddisfazione per la vincita. Accanto a lui, una signora col volto tagliato. Sullo sfondo la parete del palazzetto con, su una panchina, altri bambini in tenuta da pattinaggio. La foto rappresenta un ricordo di Tiziano Ferro che, da bambino, aveva fatto pattinaggio e aveva partecipato ad alcune gare.

Tiziano Ferro, la foto da bambino sui pattini: il ricordo e la sorpresa programmata per lunedì

A commento del post, Tiziano Ferro ha scritto un pensiero in tre lingue, italiano, inglese e spagnolo. “Di quel giorno ricordo: a) Due mamme che – prima della gara di velocità – dissero ad alta voce indicandomi: “Guarda il ciccione poverello, con quelle gambe a “X”. B) Lo sprint senza neanche esitare”, ha ricordato il cantante. “C) Le stesse mamme infastidite dal risultato finale e a voce alta perché le potessi sentire: “Hai capito il cicciotto cicciabomba?!?

”. D) Che sono arrivato primo.”, prosegue il commento. Una vera rivincita quella del piccolo Ferro, che ha dimostrato già da bambino la sua forza di carattere e la sua perseveranza nonostante le critiche. “A 41 anni: sempre con le gambe a X, col passo da disagiato, a festeggiare le medaglie mie e degli altri. Lunedì inizierà una nuova celebrazione. In nome di alcuni dei nostri più bei ricordi.”, ha concluso Tiziano Ferro. Questo ricordo, quindi, potrebbe essere l’emblema della sorpresa, presumibilmente composta da ricordi, che Ferro sta preparando, programmata per lunedì.

Alcune fonti sostengono che potrebbe trattarsi di un nuovo secondo disco di cover.