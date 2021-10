Uomini e Donne anticipazioni 15 ottobre: bagarre in studio tra Graziano Amato e Vittoria, volano stracci

Uomini e Donne

La puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne è stata all’insegna dell’amore. Gemma Galgani ha presentato al pubblico la sua nuova frequentazione: il Cavaliere Costabile. Tra i due sembra si sia accesa la scintilla dei sentimenti e anche quella della passione. Infatti, i due protagonisti del trono over si sono già scambiati un bacio.

Anche la tronista Andrea Nicole Conte ha svelato al pubblico il suo primo bacio. La ragazza è andata oltre con Ciprian Aftim e sembra molto presa e serena.

Invece, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 15 ottobre, il clima cambierà del tutto. Sembra che salirà la tensione in studio con degli scontri, sia nel trono classico, che in quello over, come riportato da Il Vicolo delle News.

Protagonisti della puntata saranno Graziano Amato, Vittoria e, per i giovani, Joele Milan.

Uomini e Donne anticipazioni 15 ottobre: storia chiusa tra Graziano Amato e Vittoria

Graziano Amato è tornato nel parterre di Uomini e Donne nell’edizione 2021/2022, dopo un periodo di pausa. Il Cavaliere si è fatto subito notare per le polemiche sollevate e le liti con Armando Incarnato.

Le sue conoscenze, invece, sono state del tutto ininfluenti e di breve durata.

Anche l’attuale frequentazione con Vittoria è arrivata al termine. Infatti, a Uomini e Donne, secondo le anticipazioni della puntata del 15 ottobre, Graziano Amato e Vittoria chiuderanno in malo modo. Sembra, infatti, che il Cavaliere rivelerà qualche dettaglio piccante sulla Dama, che andrà su tutte le furie.

Vittoria arriverà a tirare uno schiaffo a Graziano Amato, nello sconcerto generale.

Uomini e Donne anticipazioni 15 ottobre: tocca a Joele Milan?

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del 15 ottobre, per il trono classico potrebbe essere la volta di Joele Milan.

Il ragazzo ha deciso di stringere la sua conoscenza con Ilaria, di cui sembra veramente preso. Tanto da eludere il regolamento del programma per provare a sentire anche fuori degli studi la Dama.

L’infrazione non passerà inosservata e il tronista dovrà abbandonare il programma.