You su Netflix: sbarcano sulla piattaforma i nuovi episodi della terza attesa stagione di You

La serie tv dal titolo You è uno dei contenuti più contorti ma anche amati dell’ampio catalogo di Netflix. L’intenso thriller psicologico ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua conturbante narrazione ricca di pathos e colpi di e si appresta tra pochissimo a svelare la sua terza attesissima stagione. La piattaforma di streaming è infatti pronta a svelare le nuove trame della serie tv americana basata sui romanzi di successo di Caroline Kepnes. Tutto quello che sappiamo su You 3, il cast e la data di uscita.

You 3: le nuove puntate in arrivo il 15 ottobre 2021

L’attesa per i tantissimi fan della serie televisiva è ormai finita dato che You 3 sbarca sull’immenso catalogo di Netflix a partire dalle ore 9:00 in punto di venerdì 15 ottobre 2021.

Sicuramente i tanti abbonati avranno segnato in calendario l’appuntamento con una delle serie più intense e crude della piattaforma che dal suo debutto nel 2018 è divenuta un vero e proprio cult.

La terza stagione sarà basata come al solito sugli scritti di Caroline Kepnes, nella fattispecie sul romanzo dal titolo You Love Mee, che mostrerà le vicissitudini dello stalker malato protagonista ed interpretato da Penn Badgley, riconfermatosi in questo prodotto come apprezzato interprete dopo il successo planetario di Gossip Girl.

La serie sarà composta da 10 nuovi episodi originali come al solito ricchi di pathos e di morbose ossessioni.

You 3: il trailer e la trama del nuovo capitolo

Il trailer della terza stagione di You ha dato un importante assaggio di quello che gli abbonati Netflix si troveranno davanti a partire da domani venerdì 15 ottobre 2021. Nell’inquietante filmato si vede infatti la particolare coppia che vede cambiare la sua vita da quando nasce il loro primogenito di nome Henry dopo il loro matrimonio.

Love e Joe sono due genitori particolari macchiati indubbiamente dal loro passato e con un futuro, quello raccontato nella terza stagione, che promette di essere tanto se non più burrascoso e malato. Joe infatti vivrà una nuova morbosa ossessione nel nuovo quartiere agiato di Madre Linda e la moglie non sarà da meno facendo tornare attuali le vecchie atroci abitudini.