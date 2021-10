Amedeo Goria eliminato al Grande Fratello Vip: perso il televoto contro Raffaella Fico e Davide Silvestri

Grande Fratello

Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri sono i tre nomi candidati all’eliminazione al Grande Fratello Vip. Nella puntata in onda questa sera si scopre il nuovo eliminato di questa edizione, il più votato dal pubblico da casa. E a dover abbandonare definitivamente il gioco è Amedeo Goria, dopo essere stato uno dei protagonisti di puntata dopo il doppio incontro con la figlia Guenda e la compagna Vera Miales.

Amedeo Goria, Raffaella Fico e Davide Silvestri al televoto

Al Grande Fratello Vip è ballottaggio tra Amedeo Goria, Davide Silvestri e Raffaella Fico.

I tre concorrenti sono gli indiziati di questa settimana all’eliminazione definitiva dal reality, dopo essere stati i più nominati dai compagni di viaggio nella precedente puntata. Amedeo Goria rappresenta ormai uno dei veterani delle nomination, essendo stato il più votato dai coinquilini ormai da diverse puntate. Nonostante questo, il pubblico ha sempre voluto premiarlo.

Prima nomination invece per Raffaella Fico, che nella Casa ha stretto una bellissima amicizia con Francesca Cipriani e Ainett Stephens.

Davide Silvestri, in ultimo, ha già dovuto fare i conti con il diabolico meccanismo del televoto ma è sempre stato salvato. Anche per lui questa sera è in ballo il suo destino nel reality.

Amedeo Goria è l’eliminato della puntata

Alfonso Signorini annuncia inizialmente il primo concorrente salvo al televoto: a scamparla è Davide Silvestri, che viene acclamato da Alex Belli e Soleil Sorge, con i quali ha stretto di più all’interno del loft di Cinecittà. Il verdetto successivo, invece, è doloroso per uno dei restanti concorrenti: Amedeo Goria e Raffaella Fico.

Il conduttore annuncia che il concorrente costretto ad abbandonare definitivamente la Casa è Amedeo Goria.

Il giornalista è così costretto ai saluti, dopo essere stato comunque uno dei grandi protagonisti di questa edizione. Dalla storia d’amore con Vera Miales alle ultime recenti voci sulla presunta gravidanza, poi smentite dalla modella, Goria si è ritrovato in poche puntate al centro del gossip dentro e fuori dalla Casa. Questa volta, però, il pubblico ha voluto votarlo e il giornalista è così costretto ai saluti.