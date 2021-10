Dodi Battaglia rompe il silenzio sulla morte della moglie Paola per un tumore: “Il dolore non va via”

TV e Spettacolo

Dodi Battaglia torna a parlare del dolore per la perdita della moglie, Paola Toeschi, morta per un tumore al cervello. Ai microfoni di Verissimo, l’ex chitarrista e cantante dei Pooh ha parlato a cuore aperto di ciò che ha vissuto dopo la scomparsa della sua cara moglie e dell’impatto che ha avuto su di lui e sulla figlia Sofia.

Dodi Battaglia e la morte di Paola Toeschi, portata via da un tumore

I primi di settembre 2021, Paola Toeschi è morta a 51 anni, portata via da un tumore al cervello contro il quale combatteva dal 2010.

Il marito Dodi Battaglia ha dato la notizia sui social con un post colmo di dolore: “È con straziante dolore che vi comunico che mia moglie Paola ci ha lasciati dopo una lunga malattia”. Non sono mancate le condoglianze e la vicinanza dei membri dei Pooh, che si sono stretti attorno al loro amico. Durante il funerale della sua amata moglie, Dodi ha dichiarato: “Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono, se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a lei in un abbraccio dicendomi ‘ti voglio bene’.

Dodi Battaglia per la prima volta parla della morte della moglie a Verissimo

Ai microfoni di Verissimo della puntata di domenica 17 ottobre 2021, Dodi Battaglia rivela a Silvia Toffanin quanto è difficile la sua vita dopo la perdita della moglie : “È molto più dura di quello che potessi immaginare. È un dolore che non va via, anche fisicamente.” Il celebre chitarrista racconta poi le difficoltà e il dolore riscontrati durante gli ultimi mesi della malattia che ha portato via Paola: “Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei.

Le parlavo tutto il giorno”.

Alla conduttrice, Dodi svela che la sua Paola aveva una forza notevole e che non ha mai perso il sorriso anche durante quella maledetta malattia che ha posto fine alla sua vita. Anche per la figlia Sofia, la perdita non è stata facile da elaborare e, a proposito di questo, Dodi Battaglia dichiara: “Io e Sofia stiamo riorganizzando pian piano la nostra vita. Ho annullato tutti gli impegni fino alla fine dell’anno per starle vicino. Farò solo dei seminari, ma l’anno prossimo voglio tornare a suonare con il mio gruppo”.