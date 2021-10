Dora e la città perduta: trama e trailer del film per la famiglia in onda per la prima volta in tv su Italia1

TV e Spettacolo

Questa sera sabato 16 ottobre 2021 arriva in televisione in prima visione assoluta il live action di una amata saga di cartoni che mette al centro dell’attenzione le avventure di una giovane avventuriera alle prese con dei misteri da svelare. La pellicola Dora e la città perduta va in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa e racconta l’ultima avventura della simpatica giovane che andrà alla ricerca dei genitori svaniti nel nulla nelle profondità della giungla mentre erano alla ricerca di una preziosa città senza tempo. La trama ed il cast del film.

Dora e la città perduta: il cast e le curiosità della pellilola

Dora e la città perduta (in lingua originale dal titolo di Dora and the Lost City of Gold) è un film del 2019 diretto da James Bobin, che ritorna a dietro la macchina da presa dopo un altro film d’avventura come Alice attraverso lo specchio del 2016.

La pellicola è l’adattamento cinematografico con la tecnica del live-action che porta sul grande schermo la serie animata Dora l’esploratrice, grande successo dell’animazione per bambini conosciuta in tutta il mondo per il suo espediente narrativo della rottura della quarta parete.

Il film ruota intorno alla figura della giovane esploratrice Dora qui interpretata dall’attrice Isabela Moner, già nota al grande pubblico per aver partecipato alla serie televisiva 100 cose da fare prima del liceo. Tra gli altri interpreti figurano gli attori la conosciuta Eva Longoria ed ancora Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg, Temuera Morrison, Michael Peña e Adriana Barraza.

Dora e la città perduta: la trama del film

La giovane Dora è da sempre attratta dai misteri grazie alla passione trasmessagli dai suoi genitori che lo fanno per professione andando a caccia di misteri e oggetti preziosi del passato.

Alle prese con il difficile adattamento all’High School americana dopo essere cresciuta a contatto della natura nella giungla, scopre che i genitori sono stati rapiti durante la loro ultima missione alla ricerca di una misteriosa città dell’oro.

Deciderà così di mettersi sulle loro tracce insieme alla sua scimmia Boots, ormai amica fidata, a suo cugino Diego e ad Aleandro, un uomo che si dice amico dei suoi genitori ma che sta tramando qualcosa di più grande.