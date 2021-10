Federico Fashion Style a Ballando con le Stelle, scoppia la polemica. Anastasia Kuzmina: “C’è un pregiudizio”

Programmi TV

Ballando con le stelle ha preso il via questa sera subito nel segno delle polemiche, a cominciare dall’esibizione di Federico Fashion Style. La sua performance, valutata negativamente dalla giuria, ha provocato l’immediata reazione della sua partner di bello Anastasia Kuzmina. La ragazza ha parlato di un pregiudizio nei confronti dell’estroverso parrucchiere: “Non se lo meritava“.

Polemica per l’esibizione di Federico Fashion Style a Ballando

Atteso ritorno per Ballando con le stelle, con i suoi tradizionali appuntamenti del sabato sera di Rai1.

L’esordio di questa nuova edizione, tuttavia, viene subito macchiato dalle polemiche e a sollevare un polverone è Anastasia Kuzmina, partner di ballo di Federico Fashion Style. La performance del parrucchiere dei Vip e della sua maestra di ballo è stata giudicata negativamente dalla giuria, e non solo per alcune inesattezze tecniche ed imprecisioni sui passi di danza.

I voti attribuiti a Federico Lauri – questo il vero nome del concorrente – sono stati molto bassi e hanno di fatto penalizzato l’esibizione della coppia.

Ma dietro le penalizzazioni per le imprecisioni tecniche si celerebbe un pregiudizio di fondo contro il parrucchiere, come afferma una arrabbiatissima Anastasia Kuzmina.

Anastasia Kuzmina difende Federico Fashion Style: “C’è un pregiudizio“

Dopo la loro esibizione e le basse votazioni ricevute, la Kuzmina si scaglia contro la giuria: “Non lo accetto perché potrà anche essere andato fuori tempo, ma sicuramente ha ballato meglio degli altri, senza offesa. Vuol dire che c’è una specie di pregiudizio nei suoi confronti, perché a voi non piace Federico. Non se lo meritava“. Secondo la ballerina, ci sarebbe su Federico Lauri un pregiudizio per il suo essere così eccentrico ed estroso.

Anche l’opinionista Alberto Matano interviene sulla vicenda, ponendo una domanda: “Se lui fosse venuto più sobrio, il giudizio sarebbe stato lo stesso?“.

Dalla giuria Carolyn Smith spiega: “Io non attacco mai il personaggio, a me piace, ma ho detto che in un pezzo è andato fuori tempo e ho dato un consiglio per la prossima settimana“. E anche Fabio Canino prende parola, accusando Anastasia Kuzmina di ipocrisia: “È ipocrita dire: ‘Perché lo giudicate’? Perché secondo te se era così lo invitavano?

Eh no, diciamoci la verità: questa è ipocrisia“. Inizio decisamente turbolento per lo show di Rai1.