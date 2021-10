Federico Fashion Style, chi è il più famoso parrucchiere della tv: vita, carriera e Ballando con le Stelle

Chi è

Quando la passione diventa troppo forte risulta davvero complicato non seguirla. Ecco cosa è accaduto a Federico Lauri, conosciuto a tutti con il soprannome Federico Fashion Style. Il parrucchiere delle star ha dovuto faticare per raggiungere il successo che ha ora riscosso, tra puntate televisive e ospitate in molti programmi televisivi.

La sua popolarità non accenna a diminuire e presto, il famoso acconciatore, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Da Federico Lauri a “Federico Fashion Style”: gli inizi della carriera del noto parrucchiere

L’amore per tagli, pieghe e tinte ha animato Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, già dalla più tenera età.

Federico nasce ad Anzio, in provincia di Roma, il 5 ottobre del 1989. All’età di cinque anni si diverte a prendersi cura dei capelli della madre, mettendo in mostra il suo innato talento.

Talento che verrà ancora più alla luce all’età di 13 anni quando entra in contatto con il salone di un amico del padre. Inizialmente a Federico viene dato il compito di lavare i capelli alle clienti, ma ben presto la dedizione e le sue capacità lo condurranno al successo tanto meritato.

Il sogno di Federico diventa realtà quando apre il suo primo salone ad Anzio. Milano, Roma e Napoli ospiteranno altri saloni ed è così che nascerà “Federico Fashion Style”.

L’approdo in televisione di Federico e il programma su Real Time

Le porte dei saloni di Federico si aprono al mondo della televisione nel 2019 con il programma Il salone delle meraviglie. Diviso in 4 stagioni, il programma, andato in onda su Real Time, mostra esempi di giornata tipo all’interno dei saloni. Sono davvero molti i personaggi famosi che si sono messi nelle mani di Federico Fashion Style per rivitalizzare il loro look: Valeria Marini, Aida Yéspica, Giulia De Lellis e tanti altri.

La personalità effervescente e frizzantina dell’hair stylist romano ha conquistato gran parte del pubblico, che segue con interesse ogni puntata. Stravaganza è il termine che più rappresenta l’operato di Federico Fashion Style, che utilizza la Nutella per tingere e palloncini ad elio per ottenere sfumature di colore all’ultima moda.

Vita privata di Federico Lauri: amore smisurato per la moglie e la figlia

Federico Fashion Style, oltre alla passione per il suo lavoro, nutre un profondo e intenso amore per la sua famiglia.

Sposato con Letizia, è diventato padre nel 2017 di Sophie Maelle. Il lavoro lo tiene spesso lontano da casa, ma questo non lo rende affatto un padre assente.

Il parrucchiere delle star ha anche affermato di voler costruire un futuro sereno per la piccola Sophie ed è per questo che lavora instancabilmente anche per 15 ore al giorno, 7 giorni su 7. I primi due episodi della seconda stagione di Il salone delle meraviglie hanno proprio come protagonista Sophie, per la quale i genitori hanno organizzato una stupenda e sfavillante festa di compleanno.

Nuovi progetti: dal “Beauty Bus” a ballerino per “Ballando con le Stelle”

Il 2021 è un anno proficuo per la carriera lavorativa di Federico Fashion Style. Il 7 agosto ha debuttato su Discovery+ il suo programma Beauty Bus, che lo vede viaggiare per l’Italia a bordo di un bus e aiutare alcune delle tante donne che lo ricercano per sfoggiare un nuovo look.

Il 16 ottobre Federico svestirà i panni del parrucchiere dei vip per diventare ballerino del noto programma di danza Ballando con le stelle. Sabrina Salerno e il pilota Andrea Iannone sono alcuni dei nomi contro cui Federico Lauri dovrà competere per vincere questa edizione del programma, tra piroette, salti e passi di danza sempre più complicati.