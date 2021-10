Gianluca Grignani in lacrime e pronto a lasciare lo studio di Verissimo: Silvia Toffanin allarmata

Programmi TV

Gianluca Grignani ha rilasciato un’intervista a Verissimo segnata dalle emozioni e da una certa preoccupazione sul volto di Silvia Toffanin. Il cantante è apparso disorientato, bloccandosi durante i propri discorsi e pronunciando diverse parolacce. Per poi lasciarsi andare a un duro sfogo tra le lacrime, provocando allarmismo nella conduttrice. “Ti vedo molto provato Gianluca” le parole della Toffanin al suo ospite.

Gianluca Grignani scosso a Verissimo: lacrime, parolacce e frasi a metà

Silvia Toffanin ha accolto Gianluca Grignani nello studio di Verissimo nella puntata di oggi.

Il cantante ha voluto rilasciare un’intervista alla cantante raccontando la sua carriera e le tappe più importanti della sua vita. Ma sin da subito è apparso disorientato, faticando spesso a parlare, pronunciando scorrettamente alcune parole, lasciando le frasi a metà e usando anche delle parolacce nei suoi discorsi. Raccontandosi, nella mente del rocker sono ricomparsi alcuni episodi del passato raccontati con poca lucidità e un vortice di emozioni che l’hanno portato più volte a bloccarsi nel discorso.

Grignani rivela di essere stato da solo durante il lock-down e di essersi interamente dedicato alla musica e alla stesura di nuove canzoni: “Sono stato tanto da solo. Ho scritto per tre anni e mezzo“.

Lo sfogo di Gianluca Grignani: si alza e getta il cappello a terra

Ma nella vita del rocker c’è stato spazio anche per il dolore, in particolare per la scomparsa da giovane di una cara amica d’infanzia portata via dalla leucemia. Il racconto di Gianluca Grignani è doloroso: “Io vivo dove da bambino andavo a giocare con una mia amica, che si chiama Stefania, morta di leucemia verso i 12 anni, morta in maniera tragica per me e per i suoi familiari“.

Ricordando quella ferita ancora aperta, si blocca e scoppia in lacrime. “Questo mi fa male, veramente mi fa male. Guarda te se devo mettermi a piangere…” il suo sfogo.

Consapevole di non riuscire ad andare avanti nel racconto, il cantante si è alzato dalla sedia, si è allontanato momentaneamente dalla scena e ha sbattuto il suo cappello a terra. Dopo il suo sfogo sono arrivate le scuse a Silvia Toffanin che, con premura, lo invita a riprendersi. La conduttrice è rimasta visibilmente scossa, a tal punto che ha dovuto chiedere al suo ospite: “Ti vedo molto provato Gianluca: in che fase della vita sei?

“. Grignani spiega il motivo per cui si è lasciato andare alle lacrime: “Piango perché sono molto libero“.