Manuela Arcuri chi è: età, carriera, fidanzato e vita privata dell’attrice de Il peccato e la vergogna

Non solo il grande successo sul set, dal cinema alle fiction in tv, ma anche le storie d'amore che hanno spesso fatto parlare di sé. Tutto su Manuela Arcuri, dalla carriera alla vita privata

Manuela Arcuri è attrice ormai affermata nella televisione e nel cinema italiano, protagonista di pellicole e fiction di grande successo. Oltre alla carriera, la sua figura ha fatto parlare di sé anche per le sue vicende amorose finite spesso nel mirino del gossip, come la relazione avuta con Gabriel Garko. Tra carriera e vita privata, di Manuela Arcuri si sa molto ma ci sono ancora diversi aspetti da scoprire.

Manuela Arcuri e la carriera tra moda, cinema e televisione

Manuela Arcuri, 44 anni, annovera nel suo ricco bagaglio professionale esperienze in qualità di attrice, conduttrice e modella.

Da giovanissima, all’età di 15 anni, inizia la carriera da modella per fotoromanzi per poi intraprendere esperienza cinematografiche e teatrali. Si fece conoscere nel 1999 per il film Bagnomaria, fortemente voluta da Giorgio Panariello, sebbene la sua professione da modella viaggiasse comunque su un binario parallelo. Tra il 2000 e il 2001, infatti, venne immortalata dalle riviste Playboy Italia e Panorama ottenendo un successo sempre crescente.

Nel 2001 conquista notorietà in televisione prendendo parte a Mai dire Gol e, successivamente, nella serie Carabinieri.

Nel 2003 arriva alla conduzione di Scherzi a parte al fianco di Teo Teocoli e Anna Maria Barbera, per poi lanciarsi nel mondo delle fiction. Nel 2010 ne Il peccato e la vergogna conosce il collega Gabriel Garko, con il quale intrecciò una relazione, e nel 2013 divenne protagonista di Pupetta – Il coraggio e la passione. L’ultima importante partecipazione in tv è del 2019, quando partecipò come concorrente a Ballando con le stelle.

Manuela Arcuri e l’amore: da Gabriel Garko al compagno Giovanni Di Gianfrancesco

Manuela Arcuri ha fatto spesso parlare di sé, oltre che per gli indiscussi successi sul set, anche per la sua vita privata.

Nel 2003 ha avuto una relazione sentimentale con l’ex calciatore Francesco Coco e, successivamente, con il campione olimpico Aldo Montano. Ma la storia d’amore senza dubbio più chiacchierata è stata quella con il collega Gabriel Garko, conosciuto sul set de Il peccato e la vergogna. Sul loro rapporto di coppia entrambi sono più volte intervenuti, a fronte soprattutto del coming out dell’attore dello scorso anno. La Arcuri ne aveva parlato in maniera limpida e sincera a Verissimo, spiegando cosa si celasse realmente dietro la storia d’amore con il collega.

Attualmente l’attrice è impegnata con l’imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale fa coppia fissa dal 2010. La coppia ha anche un figlio, Mattia, nato nel 2014.