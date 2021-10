Manuela Arcuri in lacrime per il messaggio del figlio Mattia: grande emozione per l’attrice a Verissimo

Programmi TV

Manuela Arcuri è ospite di Verissimo e, nel salotto di Silvia Toffanin, si lascia travolgere dalle emozioni ascoltando un tenero video-messaggio dal figlio Mattia. In una clip il bimbo spende dolcissime parole per la madre, che in studio non regge l’emozione e racconta il rapporto speciale che la lega a lui. “Ho desiderato questo rapporto come quello mio e di mia mamma” la confessione dell’attrice.

Manuela Arcuri e il messaggio del figlio Mattia: commozione a Verissimo

Manuela Arcuri si lascia andare all’emozione nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di oggi pomeriggio.

L’attrice ha raccontato l’amore che prova per la sua famiglia, a cominciare dal figlio Mattia avuto dal marito Giovanni Di Gianfrancesco. Ed è proprio in questo momento che la conduttrice le fa ascoltare e vedere una tenera clip a lei indirizzata, frutto di un mittente speciale: il piccolo Mattia.

“Mamma grazie perché te mi hai cresciuto. Grazie per tutto. Io ti amo e ti voglio un mondo di bene, sei il mio cuore” le dolci parole del bimbo alla madre. Manuela Arcuri si asciuga le lacrime in studio con l’aiuto di un fazzoletto: “Quanto è bello, è veramente dolce, anche un po’ timido“.

Il rapporto con il suo Mattia è molto simile a quello dell’attrice con sua madre, come spiega alla Toffanin: “Non mi staccherò mai da lui. Ho desiderato questo rapporto come quello mio e di mia mamma, che di base è un’amica per me. Tra me e lui c’è questo tipo di rapporto, ed è veramente la mia vita. Non c’è amore più grande e più bello di quello di un figlio“.

Manuela Arcuri e il desiderio di un secondo figlio

Manuela Arcuri nel salotto di Verissimo ha voluto anche affrontare l’argomento maternità, dicendosi pronta ad avere un secondo figlio dopo la nascita di Mattia.

L’attrice rivela: “C’è stato un primo periodo dopo Mattia che sono stata la prima a dire: ‘Fermiamoci qui, perché è impegnativo’. Ad oggi che abbiamo trovato un nostro equilibrio lo farei un altro figlio. Anzi, ci stiamo anche un po’ provando. Vediamo se arriva“.

Il desiderio di diventare mamma-bis è tutt’ora vivo e, laddove non dovesse capitare, l’attrice si dice pronta a valutare l’idea dell’adozione: “Se non dovesse arrivare, stavamo valutando l’ipotesi dell’adozione. La trovo una cosa bellissima.

Mi piacerebbe regalare a delle persone che non hanno avuto la stessa fortuna una famiglia, bella come la nostra. Ci stiamo lavorando, ma non è semplice perché c’è una burocrazia complicata“.