Nozze per Afef e Alessandro Del Bono, la coppia si è sposata: l’annuncio della modella su Instagram

Gossip

Grandissima gioia per Afef, che è convolata a nozze con l’imprenditore Alessandro Del Bono nella romantica cornice di Saint-Tropez, in Costa Azzurra. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram della popolare modella e showgirl, che ha condiviso uno scatto in abito bianco, sorridente e al fianco del neo-marito. “Noi” la didascalia scelta per descrivere la loro unione dopo più di un anno di fidanzamento.

Afef si è sposata con Alessandro Del Bono: l’annuncio su Instagram

Fiori d’arancio per la bellissima Afef, che si è sposata con il compagno Alessandro Del Bono dopo essere stati fidanzati ormai da più di un anno.

La coppia ha sorpreso tutti coronando il proprio sogno d’amore e giurandosi amore eterno, il tutto nella romantica e meravigliosa cornice di Saint-Tropez, perla della Costa Azzurra. L’annuncio è arrivato direttamente dalla nota modella e showgirl tunisina naturalizzata italiana che, attraverso il proprio profilo Instagram, ha condiviso uno scatto del post-cerimonia.

Abito bianco, una corona di fiori in testa e le braccia in cielo nel segno di una felicità ritrovata e di un desiderio ora finalmente esaudito.

Al suo fianco, in abito scuro e anche lui con un sorrisone sul volto, il compagno Alessandro Del Bono, imprenditore e manager che ha fatto breccia nel cuore della sua Afef e che ha vissuto con lei una delle emozioni più importanti della sua vita. “Noi” il messaggio condiviso su Instagram dalla modella a corredo dello scatto.

Afef: dal matrimonio con Marco Tronchetti Provera all’amore con Alessandro Del Bono

Afef ritrova così il sorriso dopo la fine della storia d’amore con l’imprenditore Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e Presidente del gruppo Pirelli.

La loro storia d’amore è sbocciata nel 1999 e due anni dopo, nel 2001, la coppia ha deciso di convolare a nozze, per poi separarsi definitivamente e in maniera consensuale nel 2018.

Nonostante la fine di una storia così longeva e carica di emozioni, Afef non si è scoraggiata e ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco del suo Alessandro. Dal fidanzamento al recentissimo matrimonio, il loro idillio d’amore ha fatto passi da gigante e la coppia può ora godersi la meritata e conquistata felicità l’uno al fianco dell’altra.