14enne muore cadendo nella vasca di depurazione: cercava il pallone, tragedia in provincia di Varese

Cronaca Italia

Un 15enne è caduto in una vasca di depurazione in provincia di Varese: il ragazzo stava giocando con alcuni amici, poi la tragedia che gli è costata la vita

Tragedia a Castellanza: un 14enne è morto a seguito di un incidente mentre stava giocando con gli amici. Il giovanissimo è caduto in una vasca di depurazione e per lui non ci sarebbe stato poi nulla da fare. Inutili i tentativi dei soccorsi: il ragazzo è morto all’ospedale di Legnano nel pomeriggio di oggi.

Castellanza, 15enne morto in una vasca di depurazione

La notizia è stata battuta dalle agenzie nelle ultime ore e arriva da Castellanza, provincia di Varese. Qui nel pomeriggio di oggi si è consumata una terribile tragedia che ha per protagonista uno sfortunato ragazzo di 14 anni (alcune fonti riportano invece ne avesse già compiuti 15).

Il giovane stava giocando con alcuni amici, quando il pallone sarebbe finito in una vasca di depurazione presente in zona. A quel punto, riporta Ansa, cercando di recuperare la palla il 14enne avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto in acqua.

Sono incerte le notizie su quello che è successo dopo: l’agenzia riporta che il giovane non è più riemerso, probabilmente a causa del forte risucchio e della corrente della vasca, in funzione al momento della tragedia.

Altre fonti invece ipotizzano che il giovane possa essere stato vittima di un malore: quando è stato finalmente recuperato era in arresto cardiaco.

Cade a 14 anni nella vasca di depurazione: morto il giovane Niang

Sul posto sono arrivati i soccorsi, chiamati dagli amici del 14enne. Secondo Ansa, si tratta di un giovane di origini straniere di nome Niang, andato a trovare assieme alla famiglia il custode della società che ha sede e abita proprio sul terreno della società cui fa riferimento la vasca di depurazione in cui è caduto il ragazzo. Niang è stato portato d’urgenza all’ospedale di Legnano, ma non è stato possibile fare nulla per salvarlo: il 14enne è morto.

Ora tocca ai Carabinieri della stazione di Busto Arsizio fare luce sulla vicenda, che dai primi accertamenti sarebbe imputabile ad un incidente. Bisognerà però verificare le condizioni di sicurezza dell’impianto ed eventuali responsabilità correlate alla presenza dei bambini nei pressi della vasca di depurazione in funzione.