Alessandro Greco torna in tv: il debutto con Dolce Quiz, in onda il sabato mattina su Rai2

Alessandro Greco torna in TV e debutta con un cooking show tutto nuovo: Dolce Quiz va in onda il sabato mattina per 6 settimane. Ospiti anche Ernst Knam e la moglie

Alessandro Greco è tornato in televisione, questa volta con un programma tutto da mangiare. Si intitola Dolce Quiz e va in onda il sabato mattina su Rai2 alle 12. Lo show sarà completamente incentrato sulla pasticceria e ad affiancare il presentatore ci saranno due tra i pasticceri più famosi: il Maître Chocolatier Ernst Knam e la moglie Alessandra Mion Knam che fungeranno da giudici.

Alessandro Greco e il nuovo format del cooking show

Saranno 6 le puntate del nuovo programma condotto da Alessandro Greco con la presenza di due giudici d’eccezione: i coniugi Knam, maestri di pasticceria.

Il format, però, non sarà il solito programma di cucina ma, come dice il nome, ci sarà un quiz. Ad ogni puntata gareggeranno 2 coppie formate da un personaggio noto per la sua passione per la pasticceria, accompagnato da un familiare o amico. All’inizio della sfida viene presentato loro una Sweet Box che contiene diversi ingredienti da cui la coppia dovrà estrapolare un dolce. La creazione, poi, verrà assaggiata dai due giudici presenti Ernst e Frau Knam.

A rendere più interessante la sfida saranno le domande che verranno poste ai concorrenti durante la preparazione del dolce, ma attenzione!

Solo chi vince potrà assaggiare le prelibatezze che passeranno sotto il loro naso. Il premio finale? Il Knam D’Or, una creazione esclusiva del Maestro Knam realizzata appositamente per Dolce Quiz.

Alessandro Greco: da Furore a Dolce Quiz, la carriera del conduttore

Non lo vedevamo sulle scene da un po’ di tempo, ma Alessandro Greco lo ricordiamo bene per il suo passato di presentatore, in particolare del programma Furore, che nel 1998 gli fa vincere il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni.

Per anni lo abbiamo visto saltare da un programma all’altro, principalmente come ospite in Tale e Quale Show o Una Voce per Padre Pio e dal 2015 è il volto della televendita di un brand di materassi. Un trascorso travagliato con la conduzione, così come lui stesso la definisce in un’intervista: “Se c’è da andare il sabato a mezzogiorno, io ci vado. Non ho la puzza sotto il naso. Non sono choosy, come disse la ministra Fornero. L’importante sarebbe avere la continuità che, mio malgrado, non mi viene data”.