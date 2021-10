Cuori, il debutto della nuova fiction di Rai1: la trama dei primi due episodi in onda domenica 17 ottobre

Serie TV - Fiction

Prende il via oggi domenica 17 ottobre 2021 la nuova fiction di Rai 1 dal titolo Cuori. Il nuovo prodotto, girato interamente a Torino, racconta la storia di una equipe di medici della prima capitale d’Italia che ha rivoluzionato le pratiche della cardiochirurgia che in quegli anni muoveva i primi passi sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza. Oggi verranno trasmessi i primi due episodi che vedranno tra i protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei geniali medici dell’ospedale Molinette di Torino. Le anticipazioni della trama dei due episodi in onda domenica 17 ottobre 2021 su Rai1.

Cuori: i primi due episodi in onda domenica 17 ottobre

Va in onda oggi domenica 17 ottobre 2021, per la prima volta in assoluto su Rai1, la nuova fiction dal titolo Cuori. I primi due episodi del medical drama tutto italiano andranno in onda a partire dalle ore 21:30 circa e fanno salire su il sipario su di una intensa storia fatta di genialità, sacrifici ed amori. La fiction è composta da un totale di 16 episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia della televisione pubblica in 8 prime serate esclusive.

Torino, 1967.

Un sogno: realizzare il primo trapianto di cuore della storia.

Tre medici brillanti.

Un amore dal passato che complicherà tutto.

Cuori: la trama dei primi due episodi

Il primo episodio di stagione avrà il titolo di L’america e lo svedese e ci mostrerà per la prima volta i protagonisti di questa intensa storia. La trama vedrà il primario dell’ospedale Molinette di Torino, Cesare Corvara, intento a radunare e ed a formare una equipe che possa realizzare il primo trapianto della storia. Il dottore richiamerà in Italia alcuni dei migliori professionisti dell’epoca come Alberto, che lascia Stoccolma per fare ritorno a Torino, ed anche Delia che lavora a Houston prima di tentare l’impresa in casa nostra.

L’incontro tra i due colpirà i diretti interessati svelando anche qualcosa del loro passato.

Finchè amore non ci separi è il titolo del secondo episodio di serata nel quale Delia dovrà iniziare a combattere con le remore di colleghi e pazienti nei confronti di un medico donna. Anche Alberto adotterà un comportamento ostile nei suoi confronti tanto da portare la donna sotto stress. Intanto per Virginia, figlia di Cesare Corvara, inizia il tirocinio nello stesso ospedale del padre. Lo stesso cardiologo dovrà anche difendere la sua scelta di volere un cardiologo donna nella sua squadra.