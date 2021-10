Guillermo Mariotto nel mirino di Al Bano a Domenica In: “Sei diventato il mio nemico”. Confronto dopo Ballando

Programmi TV

A Domenica In si accende un dibattito sulla prima esibizione di Al Bano a Ballando con le stelle, nella puntata di ieri sera. In studio il cantautore si confronta con Guillermo Mariotto, giudice dello show, che ha dato un perentorio zero alla sua performance. “È inutile che suoni il violino, tu sei diventato il mio nemico” l’ironica ‘minaccia’ del cantante a Mariotto, che ha cercato di raddrizzare il tiro elogiando il concorrente.

Al Bano e Guillermo Mariotto: polemiche a Ballando con le stelle

Al Bano e Guillermo Mariotto: secondo round.

Nella prima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda ieri sera su Rai1, il cantautore si è esibito con la sua prima performance accompagnato dalla partner Oxana Lebedew. Un’esibizione che non ha riscontrato consensi positivi da parte della giuria, in particolare da Mariotto, che gli ha attribuito il voto più basso: zero. Una decisione che ha subito suscitato clamore, tra i fischi del pubblico e l’evidente incredulità sul volto di Al Bano.

Tra i due c’è stato subito un confronto, comunque pacifico e segnato da battute reciproche, che si protrae anche oggi nello studio di Domenica In.

Nel consueto talk dedicato a Ballando con le stelle, Mara Venier ha invitato i protagonisti di questa prima puntata, compresi per l’appunto lo spietato giudice e il cantautore di Cellino San Marco.

Guillermo Mariotto nel mirino di Al Bano: “Ti asfalterò“

“Tieniti lo zero, io mi tengo questo applauso“: così Al Bano ieri sera ha chiosato il confronto con Guillermo Mariotto, rigettando il suo voto basso e guadagnandosi gli scroscianti applausi del pubblico di Ballando con le stelle. Una ovazione lo ha osannato, segno dell’ottima contro-battuta alla polemica di Mariotto.

E anche a Domenica In si ritorna a parlare di questa divertente querelle tra giudice e concorrente.

“Ti ha asfaltato” esclama Mara Venier a Mariotto in riferimento alla piccata risposta di Al Bano al suo zero. A quel punto il giudice ha cercato di raddrizzare il tiro, cercando di addolcirsi parlando con Al Bano e riconoscendogli una battuta sempre pronta. Il cantautore però lo chiosa subito con ironia: “È inutile che suoni il violino, tu sei diventato il mio nemico. Sono cavoli tuoi la prossima settimana. Ti asfalterò“.