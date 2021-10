Mara Venier riaccoglie il pubblico in studio a Domenica In, la gioia della conduttrice: “Non mi sembra vero”

Programmi TV

A Domenica In torna il pubblico in studio e Mara Venier si dice felice di riavere accanto l'affetto della sua gente. La dolce dichiarazione della conduttrice in diretta

Mara Venier torna a Domenica In nel nuovo appuntamento settimanale e, a grande sorpresa, torna anche il pubblico in studio. La conduttrice in apertura di puntata si dice tanto incredula quanto contenta di riavere l’affetto della gente accanto a sé, pur con la mascherina e il distanziamento per le normative anti-Covid. “Mi sento così meno sola oggi ragazzi, veramente” la dolce ammissione della conduttrice durante la diretta.

Torna il pubblico a Domenica In: grande gioia per Mara Venier

Mara Venier riaccoglie il pubblico nello studio di Domenica In, per la prima volta dopo tantissimo tempo a causa dell’emergenza sanitaria.

Nelle precedenti puntate la conduttrice ha sempre presentato in solitaria, affidandosi solo alla compagnia dei suoi musicisti e di tutto lo staff tecnico. Scelte intraprese sulla scia della pandemia da Coronavirus che, per i programmi televisivi, ha imposto l’assenza di pubblico in studio o, al massimo, distanziato.

In questa puntata, però, le cose sono decisamente cambiate e si respira un’aria diversa. “Non mi sembra vero, c’è il pubblico in studio!

” commenta Mara Venier entusiasta in apertura. Un grande e gradito ritorno anche per lei che, da questo momento, potrà contare nuovamente sull’affetto della gente pur distanziata e con le mascherine, secondo le opportune normative anti-Covid.

Mara Venier si rivolge al suo pubblico: “Mi sento così meno sola oggi”

Mara Venier ci tiene a precisare come il ritorno del pubblico in studio sia per lei una spinta aggiuntiva per affrontare la diretta in maniera diversa, con più serenità e con l’affetto delle persone accanto a sé. “Questa piccola parte di pubblico rappresenta tutti voi che, da casa, ci seguite con tanto amore e tanto affetto” ha commentato la ‘zia d’Italia’ prima di dare il via alla diretta.

Anche nel corso di un’intima intervista a Nino D’Angelo, primo ospite di puntata, la conduttrice si rivolge alla sua gente spiegando quanto sia prezioso il supporto delle persone nei momenti più complicati: “Mi rivolgo proprio al pubblico, sono così felice che sia qua. Mi sento così meno sola oggi ragazzi, veramente. Anche da un momento negativo, se ce la fai puoi trarre anche una cosa positiva“.