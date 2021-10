Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano ad Amici: “Non faccio l’infamata”. Commento puntata 17 ottobre

Programmi TV

Ad Amici 2021, nella puntata del 17 ottobre, ci sono stati ulteriori provvedimenti disciplinari contro gli allievi. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Inder, proprio per il suo atteggiamento, la produzione ha messo alla prova tutta la classe dei cantanti.

Nel ballo, Raimondo Todaro si è scontrato con Alessandra Celentano.

Todaro attacca la Celentano ad Amici, ma è polemica anche tra i prof. di canto

Continuano i provvedimenti disciplinari ad Amici. Sembra proprio che la classe del 2021 non riesca ad adeguarsi alle regole.

In particolare, stavolta, è toccato a tutti i cantanti passare una sfida a suon di cover per volere della redazione: “I vocal coach si sono lamentati dell’atteggiamento svogliato dei cantanti… Solo interessati ai propri brani“. Il tutto è sembrata solamente una scusa per farli esibire e per avere una competizione da far giudicare all’ospite Ermal Meta, niente di più. Anche perché se il giudizio lo danno gli stessi professori che li hanno scelti, che senso ha? Alla fine è stata una passerella per tutti.

Flaza, invece, dopo la brutta figura della scorsa settimana, non è stata mandata a casa.

Lo trovo piuttosto ingiusto, malgrado le giustificazioni di Lorella Cuccarini: “Dare ai ragazzi qualcosa di me come persona e come professionista… Il senso del nostro ruolo all’interno del programma sia questo, non siamo giudici… Non credo in chi punisce senza aver nemmeno tentato“. E ancora: “Una ragazza che non riesce a rispettare le regole… Non sei autentica… Eliminarti ora sarebbe un fallimento per te e soprattutto per me“

Oltre allo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, le battutine di Rudy Zerbi ad Anna Pettinelli hanno animato la puntata: “Fate delle ripetizioni di Amici alla Pettinelli perché si dimentica tutto… Datele del fosforo… Tu sei fuori di melone, io sono preoccupato“.

Raimondo Todaro dice la sua su Alessandra Celentano ad Amici 2021

Anche nel mondo della danza ci sono stati degli scambi d’opinione tra i professori. Raimondo Todaro, in particolare, ha avuto degli scontri con Alessandra Celentano: “Non faccio l’infamata… Sei malefica“.

La professoressa ha saputo, però, rispondere per le rime: “La danza fatta bene è tutta difficile… Sono anche un po’ stufa di questo perbenismo… Io non sono malefica… Io non faccio per mettere in difficoltà… Vedo che nessuno capisce niente“.

Lorella Cuccarini ha fatto la chiosa sulla professoressa di ballo: “Se non ci fosse bisognerebbe inventarla“.