Scherzi a parte: ospiti di Enrico Papi nella sesta e ultima puntata di domenica 17 ottobre. Le anticipazioni

Scerzi a parte torna in televisione con il suo ultimo appuntamento stagionale. Scopri gli ospiti di Enrico Papi per l'ultima puntata di domenica 17 ottobre 2021.

La nuova edizione di Scherzi a parte volge al termine dopo aver fatto registrare degli ascolti confortanti per i vertici Mediaset. Quello di Enrico Papi è stato un ritorno di tutto rispetto dopo anni lontano da quella che è sempre stata casa sua. Il conduttore romano porta così al termine la prima stagione alla conduzione dello storico format con la sesta ed ultima puntata che va in onda domenica 17 ottobre 2021 su Canale 5 in prima serata a partire dalle ore 21:30. I telespettatori potranno gustarsi gli ultimi scherzi organizzata dalla squadra della trasmissione che vedranno protagonisti in prima persona altri 4 personaggi famosi.

Le anticipazioni del sesto ed ultimo appuntamento di stagione.

Scherzi a parte: le anticipazioni della sesta puntata

Scherzi a parte nel corso di questa stagione ha saputo ampiamente conquistare il pubblico di Canale 5, piazzandosi svariate volte davanti alle proposte di Rai1. Il programma ha infatti mantenuto una media stabile intorno al 15% di share e si spera che possa fare lo stesso anche il sesto appuntamento in calendario per domenica 17 ottobre 2021.

Enrico Papi e Scherzi a Parte nel quinto appuntamento di stagione si sono dovuti piegare solo a Rai1 che ha proposto la finale della Nations League tra Spagna e Francia. Il 15,2% fatto segnare con la puntata di domenica 10 ottobre 2021 sarà il punto di partenza per il finale di stagione della prossima puntata.

Scherzi a parte: gli ospiti vip presi di mira nell’ultima puntata

Enrico Papi per l’occasione della sesta puntata del programma si troverà di fronte gli ultimi malcapitati personaggi famosi presi di mira durante questa edizione. Per l’occasione il conduttore romano ospiterà in studio il famoso conduttore di TG Michele Cucuzza, il campione ed olimpionico di nuoto Filippo Magnini, l’attrice Martina Stella e la stellare showgirl Valeria Marini.

Appuntamento a domenica 17 ottobre 2021 come sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa.