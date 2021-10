Stefania Sandrelli e gli amori dell’attrice: Gino Paoli, Nicky Pende e la storia con Giovanni Soldati

Chi è

I grandi amori di Stefania Sandrelli, dalla passione giovanile per Gino Paoli alla longeva relazione con Giovanni Soldati, tutt'ora in corso. La vita sentimentale dell'attrice ha fatto parecchio parlare di sé

Stefania Sandrelli è un monumento del cinema italiano ma, oltre al grande successo sul set, ha fatto parecchio parlare di sé anche per le sue romantiche e tormentate storie d’amore. Dalla prima passione per Gino Paoli al matrimonio con Nicky Pende nel 1972, sino a Giovanni Soldati. Nel passato sentimentale dell’affascinante icona della cinematografia italiana c’è stato spazio per numerosi amori.

Stefania Sandrelli e i suoi amori: da Gino Paoli a Nicky Pende

Stefania Sandrelli è indubbiamente un vero e proprio pilastro del cinema italiano, protagonista sul set di pellicole che costituiscono un nobile repertorio per il nostro Paese.

Icona di stile e femminilità, l’attrice ha fatto spesso parlare di sé anche per i suoi innumerevoli amori, saliti alla ribalta della cronaca rosa in tutti questi anni.

La prima importante passione è anche quella più celebre: a 16 anni, infatti, l’attrice si innamorò perdutamente del cantautore Gino Paoli, dal quale ebbe la figlia Amanda a 18 anni. La coppia si lasciò dopo la scoperta di alcuni tradimenti di lui ai suoi danni.

Successivamente, nel 1972, Stefania Sandrelli sposa il medico e chirurgo Nicky Pende e, due anni dopo, nasce il loro figlio Vito. La coppia si separò poi nel 1976, complice anche la breve relazione d’amore che l’attrice iniziò con l’attore francese Gerard Depardieu.

La storia d’amore con Giovanni Soldati: quasi 40 anni insieme

Nel 1983 Stefania Sandrelli inizia ad acquisire serenità sul fronte amoroso conoscendo Giovanni Soldati, figlio dello storico regista Mario Soldati, e diventando sua compagna di vita. Da quel momento la vita sentimentale della popolare attrice ha conosciuto la felicità e una stabilità da sempre ricercata.

La coppia è ancora innamorata e affiatata anche se, dopo quasi 40 anni di fidanzamento, non si sono mai pronunciati circa l’ipotesi di convolare a nozze e coronare il loro sogno d’amore.

Tra i due c’è grande affinità anche sul set, come aveva rivelato Giovanni Soldati nel corso di una collaborazione cinematografica con l’attrice e compagna: “Tra noi basta uno sguardo, anche meno“. Ad oggi la coppia è più innamorata che mai e può dirsi grata alla vita per aver trovato una serenità di coppia. In attesa di un ipotetico matrimonio in futuro.