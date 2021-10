The Walking Dead avrà il suo nuovo spin off: quello che si sa su Tales of The Walking Dead

Serie TV - Fiction

L'universo di The Walking Dead si allarga ulteriormente con l'attivo di un nuovo spin off antologico con una serie di nuovi racconti.

Mentre la serie principale sta portando avanti il suo lungo e grande finale raccontato nella 11esima stagione, l’universo di The Walking Dead non smette di allargarsi ed è pronto a fornire ai tanti milioni di fan delle avventure nuove di zecca su di alcuni personaggi già visti nella lunghissima serie e su di altri nuovi di zecca. Si chiamerà Tales of The Walking Dead la nuova serie dell’universo narrativo degli zombie più famosi del mondo e sarà formata per l’appunto da una nuova antologia di racconti. Tutto quello che sappiamo sul nuovo prodotto.

Tales of The Walking Dead: il nuovo progetto legato a The Walking Dead

L’imponente e già vasto universo di The Wlaking Dead sta per arricchirsi con un prodotto nuovo di zecca che vedrà una serie di racconti raccolti in una antologia che arriverà presto oltreoceano.

La AMC, il canale che lancia in anteprima le vicende degli zombie più conosciuti del mondo, ha infatti commissionato la nuova serie che avrà il titolo di Tales of The Walking Dead.

Da quanto si apprende, dovrebbe arrivare nell’estate del 2022 per un totale di 6 episodi.

Le puntate racconteranno appuntamento dopo appuntamento le vicende del tutto slegate tra loro di alcuni personaggi già visti nella serie principale ed anche di altri che ancora devono fare il loro debutto nell’universo narrativo, mentre la narrazione principale si sta portando avanti con la sua 11esima e conclusiva stagione che svelerà il finale dopo aver preso il via nel 2010.

Dove e quando vedere il gran finale di The Walking Dead

I tanti milioni di spettatori di The Walking Dead, prima di concentrarsi sulla nuova serie in arrivo nell’estate del 2022, potranno gustarsi il gran finale della serie che sta svelando a poco a poco le vicende della sua undicesima stagione.

La serie e le sue trame sono disponibili sul catalogo di Disney+ che ha recentemente annunciato che i successivi 8 episodi arriveranno a partire dal 21 febbraio 2022.