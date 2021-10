Una pezza di Lundini tornerà su Rai2: il late night show di Rai2 è pronto per la terza stagione

Programmi TV

Una pezza di Lundini sarebbe pronto a tornare in pista con la sua terza edizione dopo che sembrava che lo show dovesse prendersi una pausa forzata. Il programma li Lundini nelle sue prime due stagioni è stato una vera e propria rivelazione della televisione facendo scoprire al pubblico tutte le sfaccettature di un personaggio surreale capace di affermarsi come il degno erede della comicità di Nino Frassica e Maccio Capatonda. Dopo i rumors che si sono rincorsi e che volevano uno stop per il late show di Rai2, in questi giorni arrivano le conferme che vedrebbero invece il conduttore romano pronto a tornare in pista con la terza attesissima stagione.

Una pezza di Lundini: lo show avrà una terza stagione

Valerio Lundini ha stupito il pubblico con le prime due edizioni di Una pezza di Lundini, il suo surreale late show in onda su Rai2. Il programma ha fatto breccia soprattutto tra i più giovani conoscitori e fruitori dei social che con le gesta dei personaggi della trasmissione, tra tutti quello di Emanuele Fanelli, hanno creato migliaia di meme diventatati ormai storici.

Dopo le prime due trionfali edizioni sembrava però che lo show potesse subire una battuta d’arresto per via degli impegni del comico romano e delle decisioni della Rai. “Il team di autori di ‘Una pezza di Lundini’, il late night show di Rai2, è già al lavoro per ritornare on air nella primavera del 2022, in totale intesa tra i responsabili della rete e l’amministratore delegato Carlo Fuortes“, si legge sul sito ufficiale dell’Ufficio stampa Rai.

Una pezza di Lundini: le parole del direttore di Rai2

I tanti affezionati del programma che ha anche spopolato nella sua versione web disponibile su Raiplay, vedranno dunque presto una nuova edizione del programma verosimilmente per la primavera del 2022.

Ci ha pensato lo stesso direttore del canale di Rai2 Ludovico Di Meo a dare conferma ai fan, rilasciando alcune dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: “Nella scorsa stagione abbiamo realizzato il numero di puntate concordate con l’artista e la società di produzione. Valerio Lundini ha appena terminato un tour teatrale estivo e sta ora ricaricando le batterie in vista dei suoi nuovi impegni”.

Nuovi impegni che vedranno impegnato Valerio Lundini nella stesura della terza stagione sempre all’insegna di surreali siparietti con gli ospiti in studio, canzoni strampalate che fotografano la nostra società, i suoi immancabili filmati fatti in esterna ed ovviamente lo spazio lasciato ad Emanuela Fanelli ed ai suoi sketch.