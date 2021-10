Ainett Stephens festeggia il compleanno del figlio al GF Vip: il dolcissimo messaggio della showgirl

Grande Fratello

Ainett Stephens ha festeggiato il compleanno del figlio Cristopher al Grande Fratello Vip, seppur a distanza. Gli auguri al piccolo di casa sono arrivati da tutti i coinquilini che, ognuno con una lettera disegnata su una maglietta, hanno composto la scritta “Auguri Cristopher“. “Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita e senza di te nulla avrebbe senso” il dolce messaggio dell’ex ‘Gatta Nera’.

Ainett Stephens festeggia il figlio Cristopher: la sorpresa dalla Casa del GF Vip

Il 18 ottobre è un giorno di festa per Ainett Stephens, che celebra in questo giorno speciale il compleanno del figlio Cristopher.

Al Grande Fratello Vip l’ex ‘Gatta Nera’ del Mercante in fiera ha voluto manifestare, seppur a distanza, il proprio amore per il piccolo di casa con una sorpresa davvero speciale. Con la complicità di tutti i suoi coinquilini, la showgirl ha organizzato una mini-festa a distanza con tanto di torta e canzoncina di compleanno. Tutti i concorrenti si sono disposti in due file, alcuni davanti e altri dietro, ognuno con una maglietta bianca su cui era disegnata una lettera.

“Auguri Cristopher” il messaggio composto dalle lettere e indirizzato al figlio di Ainett che, sicuramente, ha ricevuto con grande gioia gli auguri della mamma da Cinecittà.

Davanti a tutti, Ainett Stephens in piedi ha voluto spendere dolcissime parole per il suo bimbo, al quale è stato diagnosticato il disturbo dello spettro autistico all’età di 2 anni.

Il messaggio di Ainett Stephens: “Sei il dono più bello“

“Sei l’amore della mia vita. Spero che tu possa capire anche da casa quanto ti amo e che anche se non sono fisicamente insieme a te, il mio spirito è con te. Sei il dono più bello che mi abbia dato la vita e senza di te nulla avrebbe senso.

Mi manchi tantissimo, ti amo tanto“: questo il dolcissimo messaggio che mamma Ainett ha voluto indirizzare al suo Cristopher, in ascolto da casa.

La ‘Vippona’ ha successivamente ricevuto un caloroso applauso da tutti i suoi compagni, che ha voluto ringraziare per la partecipazione a questa sorpresa: “Questo gesto è stato un gesto bellissimo, è stato un momento di condivisione. Non importa cosa sia successo in passato e cosa succederà, per quanto mi riguarda questo è già un grande regalo che ognuno di voi mi ha fatto.

Vi sarò grata in eterno“.