Aldo Montano e la moglie Olga insieme al Grande Fratello Vip: il retroscena sul loro primo incontro

Grande Fratello

Aldo Montano riceve la visita della moglie Olga Plachina al Grande Fratello Vip. Il campione olimpico nel giardino della Casa incontra l’amore della sua vita che gli rivolge sorrisi e parole di incoraggiamento per il suo percorso. Durante il loro confronto spunta anche un retroscena sul primo giorno in cui si conobbero quando, per motivi spiegati da Olga nella diretta, non fu inizialmente attratta dallo schermidore.

Aldo Montano e la moglie Olga Plachina si incontrano nel giardino della Casa del Grande Fratello Vip.

Lo schermidore, attuale concorrente di questa edizione, ha ricevuto la bellissima sorpresa della donna della sua vita che è venuta a Cinecittà per incontrarlo. Freezato dalla produzione, il ‘Vippone’ ascolta le bellissime parole della Plachina che lo invita a proseguire il suo percorso nel reality con grinta e determinazione. “Sei un campione non solo della scherma ma anche nella vita, e devi andare avanti così“. E aggiunge: “Hai accanto a te belle persone, perciò devi stare calmo, divertirti.

Mi raccomando“: queste le parole di incoraggiamento al suo Aldo.

Nel corso del confronto spunta anche un retroscena sulla loro relazione, in particolare sul primo giorno in cui si conobbero. Su invito della curiosità di Alfonso Signorini, Olga Plachina spiega come andò il loro primo incontro e rivelò di non essere inizialmente rimasta attratta da lui: “A prima vista non mi è piaciuto più di tanto, aveva capelli lunghi, tutti questo orecchini…“.

Olga Plachina e la mancanza di Aldo Montano

Il confronto in giardino prosegue sul filo dell’emozione e dei sorrisi. Si nota grandissima complicità nella coppia e la mancanza di Aldo Montano si sente parecchio in Olga.

Alfonso Signorini, intervenuto durante il loro incontro, le ha chiesto quale fosse il momento della giornata in cui la mancanza del campione si fa sentire di più. La Plachina ammette, in riferimento alle coccole che quotidianamente il marito riserva alla loro primogenita Olympia: “Quando andiamo a letto, perché lui faceva le coccole a Olympia, io invece mi sento un po’ in difficoltà perché mi manca troppo“.

Il confronto si conclude con i calorosi saluti ad Olga non solo da parte di Aldo, ma anche di tutti gli altri concorrenti del reality che hanno assistito commossi da dietro le vetrate.