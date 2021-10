Politica

Ballottaggi in 65 Comuni: i dati sull'affluenza nel secondo turno di voto in corso per scegliere il sindaco, tra le città chiamate alle urne anche 10 capoluoghi di provincia

Si chiude oggi l’appuntamento con le urne per i cittadini di 65 Comuni al voto nel ballottaggio per le elezioni comunali. I dai registrati alla chiusura di ieri, alle 23, hanno fotografato un netto calo nell’affluenza rispetto al primo turno. Si vota fino alle 15, tra i centri coinvolti nelle consultazioni per le amministrative, anche 10 capoluoghi di provincia.

Ballottaggi per le elezioni comunali: affluenza in netto calo

Si vota fino alle 15 di oggi in 65 Comuni italiani chiamati alle urne per eleggere il sindaco.

Seggi elettorali aperti dalle 7 di questa mattina, ma affluenza ancora in calo: alle 23 di ieri era al 33,32%, il 6% in meno rispetto al primo turno. Sono circa 5 milioni gli elettori interessati dalle consultazioni. A conclusione della prima giornata di ballottaggio, nella Capitale ha votato il 30,87% degli aventi diritto. L’affluenza al primo turno, alla stessa ora, era stata del 36,82%. A Torino ieri si è chiusa con una affluenza del 32,6%, e il dato del precedente turno era stato del 36,50%.

Ballottaggi comunali: 65 Comuni al voto, tra questi 10 capoluoghi di provincia

Tra i 65 Comuni coinvolti in questo ballottaggio, 10 capoluoghi di provincia: occhi puntati a Roma e Torino, ma ci sono anche Trieste, Savona, Varese, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza.

L’appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori. Nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass, la certificazione verde non è richiesta ai componenti dei seggi normali (lo è per quelli ospedalieri e per la raccolta del voto domiciliare) e i rappresentanti di lista accreditati.

A Roma sono in corsa Roberto Gualtieri (27,03% delle preferenze al primo turno) per il centrosinistra ed Enrico Michetti (30,14%) per il centrodestra.

L’altro confronto al centro dell’attenzione si gioca a Torino tra Stefano Lo Russo del centrosinistra (al primo turno ha ottenuto il 43,86%) e Paolo Damilano di Torino Bellissima e del centrodestra (al 38,9% 15 giorni fa). Rispetto al primo turno, si assiste a un calo è del 4% nel capoluogo piemontese, mentre nella Capitale si supera il 6%.