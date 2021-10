I Bastardi di Pizzofalcone, anticipazioni: su Rai1 la quinta puntata della serie con Alessandro Gassmann

Serie TV - Fiction

Rai1 continua il consueto appuntamento del lunedì mandando in onda la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone. Lunedì 18 ottobre 2021 torna la serie con la quinta puntata stagionale che vede Alessandro Gassmann nel ruolo del tormentato ispettore Giuseppe Lojacono. L’appuntamento è come sempre fissato sul primo canale della televisione pubblica a partire dalle ore 21:30 circa. Al fianco dell’attore romano protagonista tornano ancora una volta i personaggi interpretati da Carolina Crescentini, Antonio Folletto, Tosca D’Aquino, Massimiliano Gallo nella quinta delle 6 prime serata previste in esclusiva su Rai1.

I Bastardi di Pizzofalcone: quando va in onda la quinta puntata della nuova stagione

Lunedì 18 ottobre 2021 su continua Rai1 la serie tv I Bastardi di Pizzofalcone con il suo quinto e penultimo appuntamento di stagione. L’appuntamento è fissato come sempre in prima serata su Rai1 a partire dalle ore 21:30 circa con la continuazione della trama dove gli spettatori stanno continuando ad assistere a questo interessante poliziesco di casa nostra.

La storia si sviluppa come al solito nella caratteristica cornice della città di Napoli, affascinante e cupa allo stesso tempo, sempre sospesa tra la voglia di andare avanti ed il passato che torna prepotente per fare male.

I Bastardi di Pizzofalcone: le anticipazioni della trama di lunedì 18 ottobre 2021

L’episodio numero cinque della terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone si intitola Sangue e metterà i bastardi di fronte al cadavere di una commessa di farmacia. L’omicidio fa subito pensare che ci sia sotto qualcosa di più grande della semplice rapina ed il commissario Martini farà di tutto per occuparsene in prima persona, facendo scattare il malcontento tra le fila della sua squadra.

Intanto Lojacono è sempre più vicino a scoprire chi si cela dietro l’attentato al ristorante di Letizia e verrà a scoprire una scomoda verità che era sotto gli occhi di tutti ma che nessuno aveva colto finora.