Soleil Sorge accusata di “avvelenamento” al Grande Fratello Vip: scoppia il “carne-gate”, è polemica

Grande Fratello

Soleil Sorge nuovamente travolta dalla polemica al Grande Fratello Vip, e questa volta per il cosiddetto “carne-gate”. La ragazza è stata infatti accusata da Jessica Selassié di aver “avvelenato” i compagni cucinando della carne sulla brace e lasciandola cruda. Una grave insinuazione su cui è esploso un dibattito sul web, con numerosi utenti che hanno difeso Soleil definendo l’attacco della principessa un pretesto per prenderla nuovamente di mira.

Soleil Sorge accusata di “avvelenamento”: esplode il “carne-gate” al GF Vip

Su Soleil Sorge da diverse ore pende una gravissima accusa a lei indirizzata da parte di Jessica Selassié.

Il contesto è stato un party a tema organizzato nella Casa del Grande Fratello Vip, con i concorrenti che hanno festeggiato per tutta la sera tra musica e cena a base di carne. Ed è proprio la questione ‘carne’ che ha acceso una polemica a Cinecittà, riproposta anche su Twitter da alcuni utenti che l’hanno commentata per ore e ore.

Nel corso della serata, infatti, Soleil Sorge ha preparato della carne alla brace, togliendola dalla carta stagnola e cucinandola al barbecue.

Tuttavia la carne è rimasta cruda e, alla fine della serata, alcuni concorrenti hanno avuto malesseri e dolori. Ed è proprio su questo aspetto che Jessica Selassié ha rivolto una pesante accusa a Soleil: secondo la principessa, la coinquilina avrebbe “avvelenato” i suoi compagni di viaggio lasciando cruda la carne cucinata alla brace. Un’insinuazione gravissima che ha fatto subito il giro del web.

“Carne-gate” al GF Vip: il web insorge e difende Soleil Sorge

Su Twitter numerosi utenti hanno riproposto questa polemica, ribattezzata “carne-gate”, prendendo principalmente le difese di Soleil.

Molti infatti accusano la Selassié di aver trovato il pretesto della carne poco cotta per andare nuovamente contro Soleil Sorge. “Fino a prova contraria se io, al primo morso di carne mi accorgo che è cruda oppure ancora al sangue, la rimetto in griglia e non rompo le scatole a nessuno. Ma visto che stata cucinata da Soleil bisogna sempre sentenziare” il commento di un utente.

“Ma se vedete che è cruda, rimettetela a cuocere, invece di mangiarla no?” il parere di un altro utente di Twitter. La querelle è destinata a lasciare importanti strascichi e sono in molti a prendere le difese di Soleil, da molti considerata bersaglio quotidiano dei suoi coinquilini nella Casa.

Ci risiamo? Carne gate in arrivo? Fino a prova contraria se io, al primo morso di carne mi accorgo che è cruda oppure ancora al sangue, la rimetto in griglia e non rompo le scatole a nessuno. Ma visto che stata cucinata da Soleil bisogna sempre sentenziare. #gfvip pic.twitter.com/Y6ma4goRcI — Luce (@Luce16905430) October 17, 2021