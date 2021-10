Sposami stupido!: trama, cast e trailer della divertente commedia in onda stasera su Rai 2

TV e Spettacolo

Yassine è uno stidente marocchino divenuto immigrato irregolare a Parigi. Per non essere un fuorilegge mette in scena il suo finto matrimonio con il suo migliore amico.

Oggi lunedì 18 ottobre 2021 su Rai2 arriva la divertente commedia francese subito dopo l’approfondimento dedicato dal TG2 all’esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative andato in scena in questi due giorni. Sposami stupido! sarà in onda dalle ore 22:20 circa e racconterà la divertente storia di Yassine, uno studente di origini marocchine che studia a Parigi, che rimasto senza permesso di soggiorno decide di sposare il suo amico Fred solo per avere la cittadinanza francese. La trama ed il cast del film.

Sposami stupido!: il cast e le curiosità della pellicola

Sposami, stupido!

(dal titolo in lingua originale di Épouse-moi mon pote) è un film del 2017 diretto da Tarek Boudali. È la prima fatica del regista, che qui interpreta anche il ruolo del protagonista nel film, e si ispira al film statunitense Io vi dichiaro marito e… marito, anche se in questa pellicola il matrimonio tra i due protagonisti avviene per incassare una ingente somma di denaro.

Detto di Tarek Boudali nel ruolo del protagonista Yassine, al suo fianco recita l’attore Philippe Lacheau nei panni del novello marito di nome Fred, oltre agli altri attori Charlotte Gabris, Julien Arruti, Baya Belal, Philippe Duquesne, Zinedine Soualem, Doudou Masta, Yves Pignot ed infine Fatsah Bouyahmed.

Sposami stupido!: la trama del film

Yassine è un giovane marocchino con il grande sogno di diventare un architetto. Per farlo si trasferisce a Parigi per studiare architettura all’Università ma la sua esperienza prende una strana piega quando non si reca a sostenere l’esame per il visto da studente.

Divenuto così un immigrato irregolare è perseguitato alla legge che lo sprona a sistemare la sua situazione se non vuole fare ritorno nel suo Paese natale.

Ormai messo alle corde e senza aver risolto il suo problema decide di inscenare un finto matrimonio con i suo amico Fred. Tutto fila liscio fino a quando non si interessa alla sua pratica il diffidente ispettore Dussart.