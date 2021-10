Una vita: anticipazioni delle trame della soap di Canale 5 in onda questa settimana

Serie TV - Fiction

I tanti appassionati fan della soap spagnola non potranno perdere gli sviluppi della trama delle nuove puntate di Una Vita. La telenovela va in onda ogni giorno su Canale5 dal lunedì al venerdì e continua ad appassionare i fan della storia ambientata agli inizi del XX secolo nel ricco quartiere di Acacias e che racconta la vita di un gruppo di famiglie coinvolte in intrighi ed amori. Le anticipazioni delle trame delle puntate di Una vita che vanno da martedì 19 ottobre 2021 a venerdì 22 ottobre 2021.

Una vita: le anticipazioni delle prossime puntate da martedì 19 a venerdì 22 ottobre

Le vicende di Una vita procedono ogni giorno su Canale5 nel consueto appuntamento giornaliero che va dal lunedì al venerdì.

Le trame della soap spagnola riprenderanno sul canale Mediaset nello spazio pomeridiano che prende il via alle ore 14:00 in punto ed anticipa l’arrivo di Uomini e Donne.

Una vita: le anticipazioni di martedì 19 ottobre

Servante è determinato a creare un proprio partito per dire la sua sulle dinamiche politiche mentre il ristorante di Felicia ha attirato le attenzioni di una strana coppia.

Felipe continua a preoccupare con le sue condizioni ed i sospetti di tutti ricadono su Laura tanto che Velasco intuisce che qualcosa non sia andato nel suo losco piano e cerca la domestica per avere delle spiegazioni sul perché le cose non siano andate come concordato.

Una vita: le anticipazioni di mercoledì 20 ottobre

Velasco raggiunge Laura che si giustifica con lui per il piano di far fuori Felipe andato a monte. Marcos ha chiesto la mano a Felicia e sua sorella è felice di avere un nuovo membro in famiglia. Anche se quest’ultima è in apprensione per le sorti di suo marito che sembra scomparso e decide di denunciarne la scomparsa.

Intanto Bellita e Jacinto raccolgono i frutti del loro insperato successo.

Una vita: le anticipazioni di giovedì 21 ottobre

Antonito affronta una crisi nello scrivere un buon discorso ora che non vi è più competizione con il padre e sarà Ramon a spronarlo. Felicia riceverà l’offerta di Sabina e Roberto per vendere il ristorante portatagli direttamente da Miguel, incaricato a trattare. Genoveva si reca in ospedale dal marito e incontrerà suo malgrado Laura.

Servante deve fare i conti con una raccolta di firme che non soddisfa i requisiti per creare il suo partito e decide così di mettere in piedi un comizio inaspettato dopo un’esibizione di Jacinto che aveva al seguito una grande folla di fan.

Intanto Bellita nota di avere qualche problema con la sua voce. Felicia poi non avrà assolutamente voglia di vendere il ristorante nonostante l’offerta riportatagli da Miguel.