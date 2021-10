A un metro da te: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 martedì 19 ottobre con Cole Sprouse

TV e Spettacolo

La proposta di Rai2 per la prima serata di martedì 19 ottobre 2021 è un film di genere drammatico sentimentale che racconta la storia di Stella, una ragazza affetta da fibrosi cistica, che farà l’incontro di un ragazzo di nome Will con la stessa malattia che le cambierà la vita nonostante debbano stare a distanza di un metro per via della loro precaria salute. Il film A un metro da te va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa. La trama ed il cast del film.

A un metro da te: il cast del film in onda su Rai2 martedì 19 ottobre

A un metro da te (dal titolo in lingua originale di Five Feet Apart) è una pellicola del 2019 diretta da Justin Baldoni, attore e regista statunitense qui alla sua prima fatica dietro la macchina da presa.

I protagonisti del film sono Stella Grant e Will Newman, due giovani affetti da fibrosi cistica, che sono interpretati rispettivamente da Haley Lu Richardson e Cole Sprouse. Il loro amore sarà al centro della narrazione di questo film drammatico sentimentale che vede anche la partecipazione degli attori Moisés Arias, Kimberly Hebert Gregory, Parminder Nagra, Claire Forlan ed Emily Baldoni.

A un metro da te: la trama della pellicola

Stella è una giovane che combatte con una forma di fibrosi cistica che le condiziona la vita. Durante un suo ricovero in ospedale fa la conoscenza di Will, un giovane ragazzo affetto anche lui dalla stessa malattia seppur in forma più grave.

I due iniziano cosi a parlare ed a capire di avere tante cose in comune, piacendosi da subito, nonostante le differenze che portano Stella ad esser più positiva ed ottimista mentre Will risulta essere più disilluso e cinico. Tra i due scoppierà un amore mai provato prima anche se con il grande limite di dover rispettare un metro di distanza che tutela entrambi dalle complicazioni della loro malattia.

Nonostante le grandi difficoltà l’incontro donerà a entrambi una nuova forza e ulteriori prospettive ed energie per portare avanti e tentare di vincere la loro dura battaglia contro la fibrosi.