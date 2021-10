Alessandra Tripoli premia Morgan a Ballando con le stelle: pioggia di complimenti dall’insegnante di danza

TV e Spettacolo

Alessandra Tripoli ha iniziato il suo percorso a Ballando con le stelle al fianco di un allievo davvero speciale: Morgan. La coppia si è esibita per la prima volta nella puntata d’esordio di sabato scorso ricevendo grandi consensi, come ricorda l’insegnante di danza a Storie Italiane. “Per il momento è un allievo modello” i complimenti della ballerina al cantante, spiegando come nei suoi confronti ci sia stato sin dall’inizio un pregiudizio di base.

Morgan e Alessandra Tripoli: grande sorpresa a Ballando con le stelle

Alessandra Tripoli e Morgan sono uno degli accoppiamenti ufficiali di questa nuova edizione di Ballando con le stelle.

La coppia ha decisamente sorpreso nel corso della prima puntata andata in onda sabato scorso, ricevendo ampi consensi dalla giuria e piazzandosi tra i primi posti in classifica. Un risultato a tratti sorprendente ma che dimostra tutto l’affiatamento della coppia e il massimo impegno che il cantautore sta mettendo in questa sua nuova avventura televisiva.

Impegno riconosciuto anche dalla sua insegnante di danza Alessandra Tripoli, intervenuta a Storie Italiane per raccontare la loro prima performance sul palco di Ballando con le stelle.

La ballerina ha rigettato subito ogni forma di pregiudizio che, a suo parere, i giudici e non solo avrebbero nei confronti dell’istrionico ed eccentrico concorrente.

Alessandra Tripoli loda Morgan: “Fantastico, brillante, creativo“

A Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele nella puntata del 18 ottobre, Alessandra Tripoli ha ammesso la condizione di svantaggio da cui è dovuta partire assieme a Morgan. Complice, a suo dire, un pregiudizio nei confronti del suo partner: “Noi siamo entrati svantaggiati, perché la gente si aspettava il peggio da questo uomo che per me è fantastico, brillante, creativo.

Dicevano che saremmo usciti alla terza puntata, chi si chiedeva se sarebbe arrivato alla prima puntata…“.

Nonostante le basse aspettative, Morgan è stata una delle grandi sorprese della prima puntata. Merito soprattutto dell’impegno espresso a lezione che, stando alle dichiarazioni della sua insegnante, non è mai mancato: “Invece finora è un allievo modello: arriva a lezione, si impegna, finché il corpo glielo permette, perché stiamo lavorando sulla resistenza. Ho molta fiducia in Marco“.

Parole cariche di soddisfazione, che premiano il sinora breve percorso di Morgan a Ballando e lo proiettano verso miglioramenti futuri.