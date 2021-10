Alex Di Giorgio, dopo il nuoto sogna nuove esperienze: dal nuovo lavoro alla verità sull’ingresso al GF Vip

Gossip

Alex Di Giorgio è una delle stelle del nuoto italiano. Sin da giovanissimo si è distinto per le sue esperienze in vasca, specializzandosi nello stile libero. Dopo essersi aggiudicato medaglie e partecipazioni a ben due edizioni dei giochi olimpici, lo sportivo ha recentemente scelto di intraprendere una nuova carriera nel mondo della moda, che, spiega lui, è da sempre una sua grande passione.

Alex Di Giorgio: la carriera del campione olimpico di nuoto

Alex Di Giorgio nasce il 28 luglio 1990 a Roma.

A soli 17 anni si aggiudica la sua prima medaglia d’argento agli Europei di Anversa, nella staffetta 4×200 metri. Nel 2008 vince l’argento nei 400 metri ai mondiali giovanili di Monterrey 2008 e l’argento per i 400 e il bronzo per i 200 metri agli Europei giovanili di Belgrado. Questi, insieme con la vittoria dell’oro ai campionati primaverili italiani dello stesso anno, sono solo alcuni dei successi ottenuti da Alex ancora giovanissimo.

Nel 2012, il nuotatore ha vissuto l’importante esperienza dei Giochi Olimpici di Londra. Qui si qualifica all’11esimo posto insieme con gli staffettisti Gianluca Maglia, Riccardo Maestri e Marco Belotti.

Quest’ultimo lo accompagna in vasca anche ai Giochi olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016. A loro si uniscono anche Andrea Mitchell D’Arrigo e Gabriele Detti. Il quartetto ottiene il nono post nella staffetta 4×200. Fra le sue vittorie più recenti c’è la conquista della medaglia d’argento nella staffetta 4×100 metri all’Universiade di Taipei 2017.

Lo scorso 13 settembre, mentre si trovava in ritiro con la nazionale a Livigno, è risultato positivo all’ostarina. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha verificato le intenzioni dell’atleta, scoprendo che si sarebbe trattato di una concentrazione “minima e irrisoria”, ma ha scelto di squalificarlo per 8 mesi per non aver prestato attenzione alla tipologia di integratori assunti.

La sua squalifica è poi stata ridotta a 3 mesi.

Alex Di Giorgio e la nuova carriera come modello e la verità sulla passione per il nuoto

Oggi, Alex Di Giorgio è stato ospite alla trasmissione di RTL 102.5News Trends&Celebrities. Parlando con Francesco Fredella e Simone Palmieri ha rivelato di aver da poco intrapreso una nuova avventura professionale. “Faccio il modello da qualche tempo, ma il nuoto resta la mia grande passione” ha spiegato.

“Da 27 anni vivo con il sapore del cloro nel naso” ha aggiunto riconoscendo grande importanza allo sport divenuto per lui un lavoro. Restando in tema con l’amata disciplina acquatica, Di Giorgio ha definito “virata” il suo cambio di vita. “La moda mi ha sempre affascinato” ha ammesso. Anche ora che si sta dedicando maggiormente a questo ambito però sembra proprio non riuscire a rinunciare al duo “primo amore”. “Mi alleno molto” ha infatti raccontato. “Adesso lo faccio soprattutto per me” ha specificato. Anche il suo trasferimento a Milano sarebbe legato alla nuova professione: “Sono entrato in un’agenzia di moda”, racconta Di Giorgio.

Alex Di Giorgio e i “tasti dolenti”: l’amore e il GF Vip

Nel passato di Alex Di Giorgio c’è una burrascosa storia d’amore con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Ivano Marino, che avrebbe manifestato nei suoi confronti un atteggiamento persecutorio tale da richiedere il ricorso a vie legali. Durante la puntata, i conduttori di RTL 102.5News hanno cercato di “sondare il terreno” per capire se attualmente nel suo cuore ci sia qualcuno. Il nuotatore si è definito sbrigativamente “single“, tentando di sfuggire alla domanda.

Da qualche tempo, gli esperti di gossip parlano del possibile ingresso di Alex al Grande Fratello Vip, per il quale avrebbe fatto i casting in passato. “È vero. Avevo fatto il provino ed ero stato preso. Poi non sono più andato” ha ammesso parlando della scorsa edizione. Fredella gli ha domandato se entrerà a dicembre nella Casa, ma lui ha nuovamente tentato di sviare il discorso. “Possiamo mettere una canzone?” ha infatti domandato.