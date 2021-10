All Together Now – La musica è cambiata: Michelle Hunziker è pronta a tornare su Canale 5. La data

Programmi TV

Sta per tornare in televisione il talent show fatto di musica ed emozioni che vede la partecipazione di 4 giudici d'eccezione e del muro umano formato da 100 giudici popolari.

Da qualche giorno circola su Canale5 il promo della quarta edizione del game show musicale condotto da Michelle Hunziker che ne annuncia prossimamente il ritorno in televisione. All Together now – La musica è cambiata è pronto a tornare sulla rete ammiraglia Mediaset con il suo consueto muro di 100 giurati, tutti pronti a giudicare le performance dei cantanti in gara alla ricerca del primo posto. Al fianco della conduttrice ci saranno i 4 giudici famosi che già l’hanno accompagnata nella scorsa edizione: stiamo parlando di Anna Tatangelo, Francesco Renga, J Ax e Rita Pavone. Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione di All Together now – La musica è cambiata.

All Together now – La musica è cambiata: presto su Canale 5 la nuova edizione

Manca veramente poco al ritorno in televisione di Michelle Hunziker e della sua All Together now – La musica è cambiata. Il talent musicale è pronto a tornare con la sua edizione che promette di emozionare il pubblico come mai fatto prima.

La gara sarà composta nuovamente da due manche nelle quali i talenti che si esibiscono sul palco dovranno conquistare non solo il muro composto da 100 persone, tra volti noti del mondo della musica ed altri personaggi proveniente dai social e dal mondo delle radio, oltre ai 4 giurati speciali che affianco la conduttrice ai piedi del palco.

Sarà una gara intensa che promette di regalare spettacolo e tante nuove emozioni quella che vedrà sfidarsi i concorrenti alla caccia del primo posto che regala un cospicuo montepremi finale. Il programma, come annunciato nel promo che circola su Canale5 in questi giorni, tornerà prossimamente sul canale Mediaset dal 31 ottobre 2021.

All Together now – La musica è cambiata: la giuria dei 4 vip

Insieme al giudizio spietato del muro composto da 100 esperti del settore, i concorrenti in gara dovranno vedersela per il secondo anno consecutivo con i 4 giudici speciali che hanno confermato il loro ruolo e che l’anno scorso hanno anche aiutato i talenti in competizione con dei fantastici ed emozionanti duetti.

Per il secondo anno consecutivo saranno presenti in studio al fianco di Michelle Hunziker i 4 cantanti famosi che giudicheranno la gara insieme al muro. Tornano sul palco del programma l’energica Rita Pavone, la cantante e conduttrice Anna Tatangelo, il rapper J Ax, l’unico presente sin dalla prima edizione, ed anche Francesco Renga.