Anna Tatangelo nel mirino della nuova compagna di Gigi D’Alessio? Il pungente messaggio su Instagram

Gossip

La rivelazione di Anna Tatangelo a Verissimo, in cui ha svelato come sia venuta a conoscenza della nuova paternità di Gigi D’Alessio, ha lasciato più di uno strascico. In una Instagram story la nuova compagna del cantante ha condiviso un messaggio sibillino che potrebbe essere indirizzato proprio alla Tatangelo. Una frecciatina che non è passata inosservata e destinata a far discutere.

Anna Tatangelo delusa da Gigi D’Alessio: la dichiarazione a Verissimo

Anna Tatangelo, nell’ultima intervista rilasciata nel salotto di Verissimo, ha rilasciato un importante dichiarazione sull’ex compagno Gigi D’Alessio.

Il cantante napoletano, dopo la rottura con la collega al termine di una lunga storia, ha ritrovato l’amore al fianco di Denise Esposito, la sua nuova compagna. Non ha fatto rumore solo questa relazione ma anche la notizia circa la nuova paternità di Gigi D’Alessio, con un bebè in arrivo al fianco della sua Denise.

La notizia ha fatto subito il giro del web e, come rivelato a Silvia Toffanin, la cantante ha ammesso di averla scoperta dai giornali. “Io sono una mamma e il mio dovere è quello di proteggere Andrea.

Gli ho spiegato che comunque la mamma e il papà ci sono sempre” ha confessato in riferimento al figlio avuto dal cantante napoletano. Dalle sue parole traspare amarezza per essere venuta a conoscenza di una notizia così importante dai media.

Denise Esposito provoca su Instagram: frecciatina pungente ad Anna Tatangelo?

A distanza di poche ore dall’ospitata di Anna Tatangelo a Silvia Toffanin, è spuntato un messaggio sibillino sul profilo Instagram di Denise Esposito. La compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso una misteriosa story con un messaggio che non è dato sapere a chi sia indirizzato: “Non curatevi solo del corpo.

Che poi siete brutti dentro“. Parole che trasmettono un messaggio non indifferente, indirizzato a coloro che si preoccupano maggiormente del proprio aspetto fisico piuttosto che del proprio animo.

Che sia una frecciatina a Anna Tatangelo, dopo le recenti dichiarazioni sulla nuova paternità di Gigi D’Alessio? Resta il mistero sulle pungenti parole della ragazza, in attesa di possibili nuovi risvolti sulla enigmatica vicenda.