Cleo, bimba di 4 anni scompare dalla sua tenda mentre era in campeggio con i genitori. Ricerche in corso

Cleo Smith è scomparsa dalla tenda dove dormiva. Si trovava con i genitori in campeggio per il week end in una zona turistica lungo la costa australiana, quando di lei si sono perse le tracce. Sono stati gli stessi genitori a dare l’allarme dopo che al mattino non hanno trovato traccia né della bimba né del suo sacco a pelo.

Il caso sta scuotendo il Paese e sono state attivate operazioni di ricerca su un’area molto vasta; il sospetto delle forze dell’ordine è che la piccola sia stata portata via dalla zona.

Bimba di 4 anni scompare mentre è in campeggio con i genitori

Sono ore di apprensione per Cleo Smith, la bimba di 4 anni scomparsa da circa quattro giorni.

La bambina si trovava con i genitori in campeggio presso Quobba Blowholes, nella zona ovest dell’Australia sula Coral Coast (una zona estremamente turisticaa circa 900km Perth). Sono stati i genitori a dare l’allarme, raccontando di essersi svegliati sabato mattina e di non aver trovato né Cloe né il suo sacco a pelo.

Come si legge su BBC, la madre di Cloe Smith ha raccontato di aver trovato la tenda aperta e la bambina non c’era.

Nel suo racconto aveva poi detto di aver visto l’ultima volta sua figlia intorno all’1.30 di notte, quando si era svegliata per chiederle dell’acqua.

Le prime ricerche di Cleo Smith

Cleo dormiva in una parte separata della tenda insieme alla sorellina nella stessa tenda dei genitori, la drammatica scoperta è avvenuta intorno alle 6 del mattino. I genitori, si legge sempre su BBC, si sono immediatamente messi in macchina per iniziare le ricerche, non trovandola da nessuna parte, hanno immediatamente chiamato la polizia.

Le prime ipotesi della polizia sulla bambina scomparsa

Sono quindi iniziate le ricerche di Cloe Smith, sul posto oltre ad agenti di polizia anche volontari e un servizio privato di elicotteri.

Fino ad ora sono state battute tutte le aree costiere ma nelle ultime ore le condizioni climatiche non hanno giovato alle operazioni.

Al momento, visto l’esito delle ricerche fino ad ora, l’ispettore regionale Jon Munday ha detto allo show del mattino Sunrise, di nn escludere che la bambina sia stata prelevata e portata via dalla zona.