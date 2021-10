Katia Ricciarelli riabbraccia il suo cagnolino al Grande Fratello Vip: sorpresa e commozione per la cantante

Grande Fratello

Sorpresa speciale per Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. La cantante lirica riabbraccia dopo tanto tempo il suo cagnolino, grande commozione in passerella

Katia Ricciarelli ha più volte confessato al Grande Fratello Vip di soffrire spesso di solitudine. La cantante lirica ne ha parlato anche nella puntata di questa sera, confidandosi a cuore aperto con Alfonso Signorini prima di ricevere una bellissima sorpresa. Dopo tanto tempo distanti, la concorrente riabbraccia il suo cagnolino Ciuffy.

Katia Ricciarelli e la convivenza con la solitudine: la confessione al GF Vip

Katia Ricciarelli non nasconde l’emozione quando, al Grande Fratello Vip, ritrova una delle componenti essenziali della sua vita.

La cantante lirica ha più volte rivelato, nel corso del reality, di soffrire di solitudine e di ritrovarsi spesso a fare i conti con essa. Per questo motivo per lei è in arrivo una sorpresa davvero speciale, dopo essersi confidata a cuore aperto con Alfonso Signorini sulla questione solitudine. “Dicono tutti che sono una donna d’acciaio, in realtà sono una colomba d’acciaio” la confessione della Ricciarelli. Commovente la risposta di Alfonso Signorini: “Tu sola non sarai mai perché hai dato tanta di quella gioia e di quel calore con la tua voce.

Sapessi a quante persone fai compagnia ancora oggi. Sola non sarai mai, sei una grande donna“.

Le sorprese per Katia Ricciarelli non finiscono qui, perché a breve riabbraccia il suo cagnolino Ciuffy. Il fedele amico a quattro zampe è sempre stato un ottimo ed efficace rimedio contro la solitudine della sua padrona. Per questo la sorpresa la lascia inevitabilmente senza parole. La Ricciarelli viene invitata da Alfonso Signorini a raggiungere la passerella esterna, accompagnata da Aldo Montano e Alex Belli.

Katia Ricciarelli riabbraccia il suo cagnolino Ciuffy

In passerella la cantante lirica si dice pronta a vivere un’emozione inaspettata.

Dal fondo della passerella, infatti, fa capolino il suo cagnolino Ciuffy che corre verso la padrona. La cantante lirica sfiora le lacrime, prende in braccio il suo amico fidato e lo riempie di baci e abbracci. Il rapporto tra cagnolino e padrona commuove tutti, compreso Alfonso Signorini, con Ciuffy che saltella ai piedi della padrona in cerca di continuo affetto e coccole.

“Che regalo. Grazie mille, il più bel regalo che potessi farmi. Non chiedo altro” esclama Katia Ricciarelli, ringraziando Alfonso Signorini e il GF Vip per questa bellissima sorpresa.

“Tornerò presto, te lo prometto” le parole della ‘Vippona’ a Ciuffy prima di fare immediato rientro nel loft.