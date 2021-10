Pierluigi Diaco conduce Ti sento su Rai 2: l’ospite di oggi sarà l’artista Sandra Milo

Programmi TV

Sandro Milo raggiunge Pierlugi Diaco per raccontarsi in una intervista esclusiva al programma Ti sento. Sarà un viaggi tra i sentimenti e le emozioni della grande attrice.

Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco continua ad andare in onda in tv con la versione per telespettatori del suo programma radiofonico di successo dal titolo Ti sento. Lo show va in onda una volta a settimana in seconda serata su Rai2 quando il presentatore ospita in studio ed intervista un personaggio famoso per volta che si apre a lui ed ai telespettatori in un racconto della propria vita e del propria carriera. La protagonista della sesta puntata sarà la mitica Sandra Milo.

Ti sento di Pierluigi Diaco torna su Rai2: l’appuntamento di oggi

Ti sento torna in onda martedì 19 ottobre alle 23.30 su Rai2 con il suo consueto appuntamento settimanale.

Lo show continua a fare compagnia ai telespettatori con la versione televisiva del suo famoso show che ha saputo abilmente disimpegnarsi anche in radio nel corso dell’estate appena passata.

Il giornalista conduce come al solito i suoi ospiti in un viaggio tra i ricordi guidato dalle emozioni degli ospiti che si racconteranno in una chiacchierata intensa ed intima. A fare da contorno al racconto foto, filmati e canzoni che evocheranno le storie più personali di chi raggiunge Pierluigi Diaco in studio per aprirsi con tutto il loro cuore.

Ti sento: Sandra Milo sarà l’ospite della puntata di martedì 19 ottobre 2021

L’amatissima Sandra Milo sarà la protagonista dell’intervista che andrà in onda oggi martedì 19 ottobre 2021. L’attrice ripercorrerà episodi della sua vita mai ascoltati prima, svelando a Pierluigi Diaco ed ai spettatori a casa aspetti della sua personalità e del suo vissuto che non tutti conoscono.

Il viaggio nelle emozioni e nei sentimenti della Milo sarà aiutato e guidato anche di suoni e contributi che riporteranno alla mente storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni che l’attrice ha finora custodito per se.

Questi sentimenti prenderanno poi forma grazie ai disegni in studio di Andrea Camerini ed alle dediche musicali di Pierluigi Diaco che per l’occasione le dedicherà “Il regalo più grande” di Tiziano Ferro.