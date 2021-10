Aereo cade subito dopo il decollo, precipita al suolo e prende fuoco: salvi tutti i passeggeri. Paura in Texas

Cronaca dal Mondo

Un aereo è precipitato nella contea di Waller, in Texas pochi istanti dopo il decollo dallo Houston Executive Airport. Il velivolo si sarebbe schiantato contro la recinzione dell’aeroporto, cadendo e prendendo fuoco pochi metri più in là. Il mezzo avrebbe potuto trasportare 130 persone, ma pare che a bordo ne fossero presenti soltanto 21.

Era diretto a Boston l’aereo che ieri mattina si è schiantato poco dopo la partenza all’aeroporto di Houston, colpendo la recinzione e esplodendo in fiamme.

La Cnn ha riportato la vicenda, riferendo che tutti i passeggeri sono riusciti a lasciare l’aereo in sicurezza. Solo due di loro avrebbero riportato ferite, ma a quanto pare le loro condizioni non sarebbero gravi. Una avrebbe dolori alla schiena, mentre l’altra avrebbe lamentato problemi respiratori. Entrambe sono state sottoposte a controlli medici. Il passeggero più giovane dovrebbe avere 10 anni. I vigili del fuoco sono poi accorsi sul posto per spegnere le fiamme. Il portavoce del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas ha commentato l’episodio ai microfoni dei giornalisti.

“Questa è una buona giornata” ha riferito. “Questo è un giorno di festa per molte persone” ha aggiunto. Pare che si trattasse di un volo charter, partito verso Boston per seguire la partita di playoff degli Astros. Le immagini diffuse dai media americani mostrano l’aereo avvolto dalle fiamme, che i soccorsi cercano di dominare.

Aereo precipita e prende fuoco: la dinamica dell’incidente

Il giudice della contea di Waller, Trey Duhon ha riferito quanto appreso in merito all’incidente su Facebook. “Le informazioni che abbiamo in questo momento indicano che l’aereo non ha raggiunto quota alla fine della pista e ha attraversato Morton Road, precipitando nel campo poco a nord dell’aeroporto, dove ha preso fuoco” si legge nel suo post.

“I primi rapporti indicano che tutti i 19 passeggeri e l’equipaggio sono usciti dall’aereo in sicurezza e c’è un rapporto di 1 infortunio con un passeggero che segnala il mal di schiena” ha aggiunto. “In questo momento, numerosi primi soccorritori sono sulla scena e l’aereo è in fiamme e sta bruciando il carburante a getto” ha concluso invitando a evitare la zona fino a nuovi ordini.

Secondo le fonti ascoltate dalla CNN, l’aereo avrebbe viaggiato per circa 150 metri prima di cadere. Alcuni testimoni hanno spiegato inoltre di aver visto una grossa nube di fumo causata dalle fiamme. L’aereo avrebbe tagliato le cime di alcuni alberi crollando poi in un campo.