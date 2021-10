Iva Zanicchi su Canale5: arriva D’Iva, due serate evento che raccontano la sua lunga carriera

Programmi TV

L'Aquila di Ligonchio verrà omaggiata da Canale5 in due serate evento nelle quali saliranno sul palco tanti amici e grandi dello spettacolo per raccontare come mai prima Iva Zanicchi.

Canale5 sta per rendere omaggio ad una delle grandi interpreti dello spettacolo italiano. Cantante, conduttrice televisiva, attrice ed anche con un passato in politica, Iva Zanicchi ha raccolto tanti successi durante la sua lunga carriera ed la rete Mediaset intende regalarle due serate evento interamente dedicate a lei. Si chiamerà D’Iva lo show tutto al femminile che la stessa Aquila di Ligonchio condurrà a novembre insieme a tanti amici ed amiche che interpreteranno i suoi grandi successi.

D’Iva: lo show di Canale5 interamente dedicato ad Iva Zanicchi

Canale5 intende rendere omaggio alla grande carriera di Iva Zanicchi con uno show in due puntate dal titolo D’Iva, che racconterà il suo personaggio in due serate evento in prima visione esclusiva giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021.

Incanta il pubblico cantando dagli inizi degli anni ’60 e lo ha conquistato da subito oltre che con la sua voce anche per la sua ironia, spontaneità e franchezza, la Zanicchi si è fatta apprezzare anche per la sua poliedricità che l’ha portata anche ad essere conduttrice televisiva, celebre tra gli altri il suo successo nell’iconico Ok, il prezzo è giusto, ed anche attrice in 7 pellicole ed altrettanti spettacoli teatrali.

Insieme a grandi ospiti ed amici che si alterneranno sul palco insieme a lei, Iva Zanicchi vivrà il più grande omaggio che intende fare a se stessa ed al pubblico interpretando i suoi grandi successi e ripercorrendo la sua lunghissima carriera attraverso le tappe più significative. Una vera e propria D’Iva dei nostri tempi che si metterà a nudo per tutti i suoi più grandi estimatori.

“In queste dure serate Iva Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo.

Vedremo tutti il suo mondo interiore, raccontato con l’abituale semplicità e allegria di una donna davvero speciale“, si legge sul profilo Instagram ufficiale di Mediaset Play.

Quando va in onda D’Iva su Canale5

Iva Zanicchi si racconterà come mai ha fatto prima in uno show in due puntate interamente dedicatogli da Canale5 in onda in prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021, quando il suo percorso verrà mostrato al pubblico dagli inizi a Ligonchio l’ha fino ai festival di Castrocaro e Sanremo, dove vanta ben 10 partecipazioni con quattro vittorie, fino ad arrivare alle sue conquiste oltreoceano ed anche nel resto d’Europa.