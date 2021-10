La Regina Elisabetta cancella un viaggio ufficiale in Irlanda del Nord per motivi medici. Deve stare a riposo

Cronaca dal Mondo

La Regina Elisabetta aveva recentemente preso parte ad una serie di impegni via web e in presenza. Oltre ad Ascot, ha anche partecipato ad un ricevimento a Windsor organizzato dal Principe William

La Regina Elisabetta è stata costretta a cancellare un viaggio in Irlanda del Nord per motivi medici. A quanto si apprende la sovrana, 96 anni compiuti lo scorso aprile, è stata obbligata al riposo dopo gli ultimi impegni ai quali ha presenziato. Elisabetta II non avrebbe però preso bene la notizia e avrebbe già informato i sudditi di essere dispiaciuta.

La scorsa settimana la Regina Elisabetta aveva allarmato i cittadini britannici e non per essere apparsa per la prima volta in pubblico con un bastone, e visibilmente smagrita. Nonostante si sia mostrata sempre energica e sorridente, in molti hanno espresso forte preoccupazione per le sue condizioni.

Intanto c’è grande attesa per i festeggiamenti previsti in occasione del Giubileo di Platino della sovrana, nel 2022 Elisabetta II raggiungerà il traguardo di ben 70 anni di regno.

La regina Elisabetta costretta al riposo dai medici

In un comunicato ufficiale diramato da Buckingham Palace, si legge che la Regina dovrà riposare per i prossimi giorni. Il comunicato riferisce anche che: “La Regina ha accettato con riluttanza il consiglio medico“.

La Regina Elisabetta non può andare in Irlanda del Nord. La sovrana era attesa per i prossimi due giorni per una visita ufficiale; un impegno che ha seguito quelli degli ultimi giorni, compreso il ricevimento organizzato presso il castello di Windsor con diversi esponenti dell’economia mondiale.

Come sta la Regina Elisabetta ora

La sovrana sarebbe in buone condizioni, come riferito sempre nel comunicato: “Sua Maestà è di ottimo umore ma è dispiaciuta di non poter visitare l’Irlanda del Nord, dove avrebbe dovuto prendere parte ad una serie di impegni ufficiali oggi e domani“.

Il comunicato si conclude così: “La Regina manda i suoi più cari saluti ai cittadini dell’Irlanda del Nord e non vede l’ora di poter far loro visita in futuro“. Secondo quanto riferito dal The Guardian, il malessere della sovrana non sarebbe legato al Covid. Negli ultimi giorni la Regina Elisabetta è stata impegnata su più fronti, non solo il ricevimento a Windsor, anche diversi incontri via web con l’ambasciatore giapponese Hajim Hayashi, l’ambasciatore dell’Unione Europea João de Almeida e con l’ambasciatore della Nuova Zelanda. Lo scorso week-end la sovrana ed era ad Ascot; secondo alcune indiscrezioni, i medici avrebbero messo a riposo la sovrana per permetterle di partecipare alla Cop26.