Mondo della musica in lutto per la morte di Antonio Coggio, "padre artistico" di tanti grandi nomi dello spettacolo italiano. L'addio di Claudio Baglioni su Instagram

Lutto per Claudio Baglioni e l’intero mondo della musica italiana per la morte di Antonio Coggio, che amici e artisti sotto la sua ala chiamavano Tonino. Compositore, arrangiatore e produttore discografico tra i più affermati, era ritenuto il “padre artistico” di alcuni dei più grandi nomi del firmamento nazionale. Su Instagram il dolore del cantautore in un messaggio d’addio.

Lutto per Claudio Baglioni, l’addio su Instagram: “Te ne sarò sempre grato“

“Addio caro Tonino.

Attraverso me, ti saluta e ti abbraccia un’ultima volta quel ragazzo non ancora diciottenne in cui credesti subito e che accogliesti nella tua piccola famiglia e nella tua grande amicizia. Se, in tutto questo tempo, ho combinato qualcosa di buono, il primo complice sei stato tu. Te ne sarò sempre grato. Claudio“.

Sono le parole del messaggio con cui Claudio Baglioni, colpito dal lutto per la morte di Antonio Coggio, saluta per l’ultima volta il suo amico e la sua “guida” artistica che ha visto nascere il suo astro tanti anni fa. Il cantautore ha affidato a un post, sul suo profilo Instagram, tutto il dolore per la perdita che segna l’intero panorama della musica italiana.

Chi era Antonio Coggio, morto a 82 anni dopo una carriera ricca di successi

Antonio Coggio, che tutti chiamavano Tonino, è morto a Roma all’età di 82 anni. Tanti gli artisti che ha scoperto e accompagnato nel corso della sua brillante carriera, in cui il fiuto per il talento è stato colonna portante: da Claudio Baglioni a Ivano Fossati, da Mia Martini a Mariella Nava, da Mimmo Cavallo a Fiorella Mannoia, da Stefano Rosso a Luca Barbarossa, alcuni dei più grandi nomi della musica italiana hanno incrociato la sua strada di compositore, arrangiatore e produttore finendo per costruire un rapporto artistico e umano lungo decenni.

Tanti i successi firmati da Antonio Coggio negli anni. Tra le innumerevoli canzoni da lui scritte, arrangiate o prodotte, Questo piccolo grande amore e altri brani di Baglioni, Pensiero stupendo e Pazza idea di Patty Pravo.

Sui social cordoglio trasversale per la scomparsa del produttore. Poche ore fa, con un post su Facebook, anche Mariella Nava ha voluto ricordarne la storia e la caratura personale e artistica: “Ho imparato tutto, ma proprio tutto da te.

Da quando sono arrivata a Roma mi hai preso per mano e mi hai insegnato a liberare il cuore e donarlo interamente alla vita e alla musica. Insieme a te ho camminato per una strada che è ancora in salita e abbiamo gioito insieme di quello che abbiamo raggiunto… Tu eri lì a sospingermi sempre anche contro tutti. Non è facile adesso saperti da un’altra parte, ricongiunto con l’altro mio ‘genitore adottivo’ Roberto… Non mi sono mai sentita più protetta da nessuno. Dirti questo ‘ciao’ senza ‘ci sentiamo domani!’ è veramente dura. Ti prometto ancora tutto quello che mi hai sempre detto!!!

Te lo devo! Il mio grazie continuerà per te, Tonino, per sempre“.