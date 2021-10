Rosy svela un segreto di Daniela a Uomini e Donne: “Si è sentita in un pollaio”. Commento puntata 20 ottobre

Uomini e Donne

Nella puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne, Rosy ha raccontato una telefonata privata di Daniela, piuttosto compromettente. Le due fiamme di Biagio di Mauro si sono scontrate duramente in studio.

Rosy contro Daniela a Uomini e Donne: la Dama origlia una conversazione privata

I container dove sono ospitati i camerini dei protagonisti del parterre di Uomini e Donne hanno colpito ancora. Dopo ben due episodi shock in cui le Dame hanno origliato parte delle conversazioni delle vicine di container, è arrivato il terzo.

Rosy ha attaccato Daniela per una conversazione ascoltata nel famoso camerino: “Falsa, costruita… Tu hai giudicato questa trasmissione dicendo che è di bassissima qualità… Ha detto che si è sentita in un pollaio… Classista“.

Il tutto lascia veramente basiti, perché quest’anno solo moltissimi i neofiti che si rivelano interessati solo alle telecamere. Se si considera, inoltre, che sono soprattutto i protagonisti del parterre di età più avanzata a trovarsi in queste polemiche, si comprende quanto la cosa sia sfuggita di mano.

Tina Cipollari, comunque, ci ha stranamente ironizzato sù: “Bisogna isolarli… Eh Maria ma non se ne può più… Comunicate tramite messaggi, è un pericolo“.

Rosy diretta contro Daniela, Tina Cipollari trova un nuovo bersaglio

Rosy ha battibeccato in puntata con Daniela, la nuova Dama che esce con Biagio Di Maro. Anche Tina Cipollari non si è lasciata scappare qualche frecciatina a Gemma Galgani: “Ritrova la tua dignità“. La Dama ha subito reagito: “Le butto lo zucchero addosso così si addolcisce“.

A difendere Gemma Galgani, a sorpresa, un nuovo arrivato, Guido, che promette proprio bene: “Non bisogna intromettersi nei sentimenti delle persone“.

Lo scrittore ha risposto per le rime a Tina Cipollari, ma senza mai attaccarla direttamente. L’opinionista, però, ha compreso tutto: “Butta il sasso e nasconde la mano… Ce l’ha con me… Guarda che articolo và“.

Il tronista Matteo Fioravanti, malgrado l’esterna con Veronica, è cotto di Noemi, alla quale ha fatto una scenata senza senso per delle foto: “Deluso… Dal primo giorno mi è entrata in testa… Scopro uno stile di vita che a me non mi hai mai raccontato… Fai shooting fotografici“. E ancora: “Tu hai capito l’interesse che io ho nei tuoi confronti?… Non vedevo l’ora che arrivasse sabato… Sto facendo tutto questo perché tu m’interessi“.

La corteggiatrice si è difesa: “Mica quello è un lavoro… Non mi danno un euro sinceramente… In un’ora e mezza posso raccontare tutto quello che faccio nella mia vita?“.