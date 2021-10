Ambra Angiolini mostra il tatuaggio fatto con la figlia Jolanda: le immagini e la reazione di Francesco Renga

Gossip

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda sono molto legali. Sui suoi social, l’ex volto di Non è la Rai condivide spesso immagini in sua compagnia, ma quella apparsa in queste ore sul suo profilo Instagram ha senza dubbio un significato speciale. Mamma e figlia hanno deciso di farsi un tatuaggio insieme e la showgirl ha mostrato il risultato ai suoi fan.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga: il tatuaggio per celebrare l’amore fra madre e figlia

Ambra Angiolini e sua figlia Jolanda si sono fatte un tatuaggio insieme.

Poche ora fa, l’attrice ha pubblicato sulla sua pagina Instagram alcuni scatti che la mostrano in compagnia della ragazza 17enne. “Alla fine mi ha convinta Jolanda” ha ammesso Ambra ai suoi fan. “Un ‘per sempre’ che non si poteva rifiutare” ha aggiunto dolcemente. Mamma e figlia hanno scelto un disegno complementare. Sul braccio di Jolanda è stato tatuato il volto di una ragazza con le labbra unite a soffiare qualcosa di fronte a sé. Sul braccio della Angiolini è stato invece disegnato un soffione con alcuni steli in volo. Nella prime delle 4 immagini pubblicate, Ambra e Jolanda posano felici con le mascherine in volto strette in un affettuoso abbraccio.

Jolanda si tatua con mamma Ambra Angiolini: la reazione del padre Francesco Renga

Il post di Ambra ha raccolto in poco tempo moltissimi like e reazioni da parte di fan e amici. “Stupende” ha commentato Laura Chiatti. “Che tenerezza” ha osservato dolcemente Elena Sofia Ricci. Luca Argentero, Giulia Bevilacqua, Sandra Milo e molti altri hanno lasciato invece cuoricini e faccine con gli occhi a cuore sotto la serie di scatti.

Decisamente meno entusiasta è apparsa invece la reazione di Francesco Renga, che ha scritto: “Vabbè…“ aggiungendo un’emoji dall’espressione affranta.

“Non fare il geloso”, “la mamma è sempre la mamma”, “fallo anche tu” sono i commenti dei fan accorsi a commentare le sue parole.