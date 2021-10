La tempesta Aurora infuria, 250mila persone senza elettricità. Vento forte abbatte le case: le immagini

Cronaca dal Mondo

Da due giorni la tempesta Aurora flagella la zona nord della Francia, causando danni ingenti alle aree colpite. Case scoperchiate, alberi e lampioni della luce abbattuti, carenza di energia elettrica… sono solo alcuni dei problemi che i residenti stanno fronteggiando in queste ore.

Al momento il servizio metereologico nazionale ha messo in guardia i cittadini confermando anche per le prossime ore l’allerta arancione in 12 Dipartimenti.

La Francia in ginocchio per colpa della tempesta Aurora

La tempesta Aurora si è abbattuta sulla Francia nella giornata di mercoledì e da due giorni flagella diversi dipartimenti del nord.

La Normandia risulta essere la più colpita, ma in tutta l’area sono circa 250mila gli utenti rimasti senza corrente elettrica e in via di ripristino.

Secondo quanto si legge su Le Monde, la tempesta Aurora ha bloccato anche la circolazione dei treni proprio a causa del calo di corrente: “4mila tecnici e dipendenti di aziende private stanno lavorando a pieno ritmo per ripristinare il più velocemente l’elettricità“.

Il peggio è passato: ripristinate alcune rotte stradale

Sempre secondo quanto riferito da Le Monde, nel tardo pomeriggio di giovedì è stata ripristinata la circolazione stradale in diverse aree.

In Ile-de-France si sono registrati gravi disagi sulla maggior parte delle linee RER e sui treni che stavano transitando in mattinata per la stazione di Saint-Lazare.

La tempête Aurore a couché plus d’une centaine d’arbres au sol à Paris avec des rafales à 109 km/h Elle n’a fait aucune victime selon la brigade des Sapeurs Pompiers

➡️ https://t.co/IfKQmyIja9 pic.twitter.com/Wo6jbOA2DH — Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) October 21, 2021

La maggior parte delle linee ha ripreso a funzionare verso mezzogiorno di giovedì ma: “Ci sono ancora alcuni punti dove si registrano difficoltà e in via di sgombero, in particolare nella zona di Pontoise, a nord della linea D in Val-d’Oise e Paris-Crepy“.

In Normandia il traffico è rimasto interrotto in alcuni punti, compresi i binari dei treni.

Le linee Caen-Parigi e Deauville-Parigi hanno ripreso servizio verso le 17:00 e Le Havre-Rouen-Parigi e Parigi-Granville intorno alle 14:00. In Hauts-de-France è ripresa la linea Parigi-Amiens ma la Parigi-Laon dovrà attendere.

Le immagini della devastazione della tempesta Aurora

Sui social circolano già diverse immagini dei drammatici effetti della tempesta Aurora.

Tempête Aurore : la Bretagne a-t-elle été frappée par une série de tornades ? https://t.co/myjobDDur6 pic.twitter.com/nQWjVIcJE1 — Le Télégramme (@LeTelegramme) October 21, 2021

La forza della tempesta non ha abbattuto solo pali della luce e alberi, anche diverse case sono rimaste coinvolte, alcune sono state letteralmente abbattute.

🇫🇷 #France : la #TempêteAurore a causé de nombreux dégâts dans la nuit de mercredi à jeudi en Bretagne, en Normandie et à Paris. "J'ai vu les tôles qui volaient par-dessus les maisons" ⤵️ pic.twitter.com/fxtQTPkp2f — SEO & SEM WORDPRESS T.+33786568901 (@marketingonl) October 21, 2021

Raccontando quanto vissuto nelle scorse ore, un testimone ha detto: “Ho temuto per la mia vita. Tremavo, non avevo mai visto qualcosa del genere“.