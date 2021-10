Meteo in Italia, le previsioni fino al 24 ottobre. Maltempo in arrivo nel weekend: diramata l’allerta

Cronaca Italia

L’Italia si prepara a fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Nei prossimi giorni, correnti umide interesseranno il Paese portando nubi, piogge e acquazzoni. Per la giornata di domani, la Protezione Civile ha già diramato l’allerta meteo in alcune zone, segnalando rischi idrogeologici e di temporali.

Nuova ondata di maltempo in Italia: in arrivo correnti umide

Il maltempo sta per tornare a gravare sulle regioni italiane. Gli esperti di Centro Meteo Italiano segnalano che attualmente la situazione sinottica mostra una saccatura depressionaria in estensione verso l’Europa occidentale, associata a un vortice sulla Scandinavia, con il campo di alta pressione in indebolimento sul Mar Mediterraneo.

Ciò comporterà l’arrivo di correnti umide dai quadranti occidentali e dunque, nelle prossime ore, vi saranno nubi in transito sulle regioni centro-settentrionali. Al Nord e sul versante tirrenico vi saranno invece nuovamente delle piogge. Il Sud e le Isole maggiori dovrebbero essere protette dall’alta pressione, grazie alla quale il cielo continuerà a restare soleggiato, nonostante la nuvolosità in graduale aumento.

Maltempo: la Protezione Civile dirama l’allerta per la giornata di domani

Per la giornata di domani, la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per alcune regioni d’Italia. Per Campania, Lazio, Molise, Toscana e Umbria è stata indetta l’allerta gialla per rischio temporali. Sempre in Lazio e in Molise inoltre si prevedono rischi idrogeologici. Nel Mediterraneo occidentale inizierà a penetrare una saccatura depressionaria. Le correnti umide dai quadranti sud-occidentali riguarderanno invece tutto lo stivale. Ciò comporterà nubi in transito e piogge, anche intense, su Toscana, Umbria e Marche.

Lazio e Campania potrebbero essere interessate da acquazzoni. A Nord-Ovest le condizioni dovrebbero invece migliorare.

Il meteo per il weekend: il maltempo nel fine settimana

La saccatura in transito sulla penisola si sposterà sul Mediterraneo centro-occidentale nella giornata di sabato. Domenica si muoverà invece portando una goccia fredda in quota in direzione della Sicilia. Già da sabato nell’isola il cielo sarà nuvoloso con piogge sparse sulle regioni centro-meridionali. Le condizioni meteo miglioreranno invece al Nord, con ampie schiarite.

Domenica le condizioni meteo miglioreranno anche al Centro, mentre il sud della Sicilia farà i contro con la depressione. In generale, nelle regioni del sud sono previste piogge e temporali. In Sicilia e in Calabria potrebbero avere luogo nubifragi e i venti potrebbero raggiungere intensità di burrasca.