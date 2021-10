Million Day Estrazione 21 ottobre 2021 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Giovedì 21 ottobre 2021 va in scena il quarto appuntamento settimanale con il Millio Day, in grado sempre di far vincere 1 milione di euro ai fortunati giocatori.

Il gioco del Million Day torna giovedì 21 ottobre 2021 con una nuova estrazione in programma come al solito alle ore 19:00. Come ogni giorno i giocatori possono tentare la fortuna per cercare di accaparrarsi il primo premio messo in palio dal gioco, che come tutti sanno ha un valore di ben 1 milione di euro. La nuova cinquina vincente arriva come sempre a partire dalle ore 19:00 e sarà disponibile da consultare da qualche minuto dopo.

Tutti i numeri estratti del Million day, giorno per giorno.

Tutte le estrazioni che avvengono dal lunedì alla domenica:

Million Day: la lotteria che ha conquistato gli italiani

Non si ferma la lotteria che continua ad andare avanti giorno dopo giorno con una nuova combinazione vincente differente per ogni giorno della settimana che viene estratta alle ore 19:00 e dà la possibilità di vincere con 4 punteggi differenti a partire dai 2 numeri azzeccati sui 5 estratti.

Per conoscere i numeri estratti e che compongono la combinazione vincente e verificare gli esiti delle proprie giocate è facile, basta andare sui siti affiliati a quello di Lottomatica, gestore delle giocate e dei pagamenti delle lotterie nel nostro Paese, oppure sulla pagina di Mediavideo dedicata al gioco (la numero 782).

Puoi inoltre trovare i 5 numeri vincenti anche sul nostro giornale The Social Post a partire da qualche minuto dopo il sorteggio.

Million Day: le giocate a disposizione per prendere parte ai concorsi

Per giocare al Million Day e prendere parte alle sue estrazioni giornaliere basta seguire le linee guida che vi presentiamo qui sotto.

Scommettendo la cifra minima di 1 euro sarà possibile creare la propria combinazione vincente scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno da 1 (uno) a 55 (cinquantacinque).

Con il Million Day è possibile effettuare diverse giocate:

una giocata singola : componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro.

: componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro. una giocata plurima : prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro.

: prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro. una giocata sistemica: da la possibilità di scegliere da 6 a 9 numeri per comporre la propria tipologia di giocata a sistema, scegliendo tra sistema Integrale e sistema Ridotto.

Million Day consente di effettuare giocate a sistema selezionando quella che si preferisce attraverso le due tipologie sopracitate che possono anche dare la possibilità, come tutte le altre giocate, di iscriversi ai concorsi del gioco con delle giocate in abbonamento.

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.